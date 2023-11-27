Непогода заблокировала 14 автодорог и вызвала отключение света в 16 областях Украины

На 14 автодорогах по Украине на фоне непогоды перекрыто движение транспорта, в 16 областях обесточены населенные пункты, сообщил в понедельник министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.

Детали

"На 14 автодорогах перекрыто движение транспорта, в 16 областях обесточены населенные пункты", - написал Клименко в Telegram.

Глава МВД предоставил оперативную информацию по преодолению последствий непогоды:

Одесская область: самая сложная ситуация на севере и юге региона: снежные заносы достигают полутора метров. К ликвидации последствий непогоды привлечены спасатели, полицейские, нацгвардейцы, пограничники.

Вблизи села Удобное пограничники из автобусов эвакуировали 42 человека, в том числе 10 детей. С помощью снегохода на трассе Измаил-Рени спасатели освободили 6 человек.

Отбуксировано более 500 автомобилей, в том числе 14 автобусов и 12 автомобилей экстренной помощи.

Оказана помощь 1624 лицам, в том числе 93 детям. С признаками переохлаждения к медикам обратились 6 человек.

Николаевская область: перекрыто движение на 10 участках дорог, заносы достигают 2 метров. Подразделения ГСЧС привлекались к ликвидации последствий непогоды 49 раз, 75 автомобилей отбуксировано.

Черкасская область: вблизи города Каменка затруднено движение. Полицейские организовали движение транспорта в реверсном режиме, около 40 грузовых автомобилей остановлены на отстой. Спасатели развернули передвижные пункты обогрева.

Кировоградская область: вблизи села Великая Виска ликвидирована пробка, 30 грузовых автомобилей стоят на обочине. Отбуксировано 164 транспортных средства, 293 людям оказана помощь.

"Последствия непогоды: всего на территории Украины обесточены 2019 населенных пунктов в 16 областях, 1370 грузовых транспортных средств находятся в местах временного отстоя, отбуксировано 840 автомобилей", - отметил министр.

Глава МВД призвал водителей избегать поездок по регионам, где бушует непогода.