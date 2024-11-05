Непогода в Украине оставила сотни населенных пунктов без света: показали последствия
Киев • УНН
218 населенных пунктов в 10 областях Украины остались без электроснабжения из-за штормовой погоды. Спасатели ликвидируют последствия непогоды, энергетики проводят восстановительные работы.
Непогода обесточила 218 населенных пунктов в десяти областях, спасатели боролись с последствиями непогоды, сообщили в НЭК «Укрэнерго» и ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
По данным Укрэнерго, в результате штормовой погоды в нескольких регионах Украины на утро были обесточены 218 населенных пунктов - в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Киевской и Черниговской областях.
Как сообщили в ГСЧС Украины, вчера, 4 ноября, по всей территории страны было объявлено штормовое предупреждение. В большинстве областей страны бушевали сильные порывы ветра до 15-20 м/с.
За прошедшие сутки спасатели боролись с последствиями непогоды по Украине.
На Черниговщине и Запорожье чрезвычайники привлекались к уборке поваленных деревьев с проезжих частей. Используя спецоборудование, специалисты распиливали и убирали ветки, чтобы устранить угрозу для людей и препятствие для передвижения транспорта.
«К счастью, жертв и пострадавших нет», - отметили в ГСЧС.
Энергетики, как указали в Укрэнерго, продолжают аварийно-восстановительные работы на линиях.
При этом, по данным Укрэнерго, установилась солнечная погода в большинстве областей, соответственно работа бытовых солнечных электростанций была эффективнее, чем вчера, и потребление, по сравнению с предыдущим днем, на утро снизилось на 4,5%.
Но в отдельных областях сохраняются сложные погодные условия - сильные порывы ветра.
Сегодня, по прогнозу Укргидрометцентра, по всей стране ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, ночью в юго-восточной части и восточных областях местами порывы 15-18 м/с. Поэтому украинцев призывают быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице.