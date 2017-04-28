Неподалеку Красногоровки погиб украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи на Приморском направлении неподалеку Красногоровки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, еще четверо защитников получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
“В результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи на Приморском направлении неподалеку Красногоровки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, еще 4 защитника получили ранения,” — говорится в сообщении.
Отмечается, что противник вел огонь со стороны населенного пункта Старомихайловка, что находится на временно неподконтрольной Украины территории.
Известно, что на данном направлении противник применил минометы калибра 120-мм и 82-мм, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В частности, по позициям ВСУ противник применил 20 мин калибра 82-мм и 30 мин калибра 120-мм.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 52 раза вели огонь по позициям украинских военных.