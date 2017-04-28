Неподалік Красногорівки загинув український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, особовий склад якого виконує бойові завдання на Приморському напрямку неподалік Красногорівки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України, ще четверо захисників отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
“Внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, особовий склад якого виконує бойові завдання на Приморському напрямку неподалік Красногорівки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України, ще 4 захисники отримали поранення,” — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що противник вів вогонь з боку населеного пункту Старомихайлівка, що знаходиться на тимчасово непідконтрольній Україні території.
Відомо, що на даному напрямку противник застосував міномети калібру 120-мм та 82-мм, зенітні установки ЗУ-23-2, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Зокрема, по позиціях ЗСУ противник застосував 20 мін калібру 82-мм та 30 мін калібру 120-мм.
Як повідомляв УНН, минулої доби російсько-окупаційні війська 52 рази вели вогонь по позиціях українських військових.