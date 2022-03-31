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Нет физической возможности подключить Запорожскую АЭС к Крыму - Энергоатом

Киев • УНН

 • 237682 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Как бы ни хотелось оркам, захваченную Запорожскую АЭС невозможно подключить к временно оккупированному Крыму. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, пишет УНН.

Нет физической возможности подключить Запорожскую АЭС к Крыму - Энергоатом

Цитата

“Тут надо привести пословицу, которая гласит: дурак мыслью богатеет. Вы можете там себе мечтать, что вы будете поставлять электричество на Крым с Запорожской атомной станции, но технически это невозможно сделать. Вы можете поставлять только в украинскую энергосистему это электричество. [...] Нет физической возможности подключить Запорожскую станцию к Крыму. Для того, чтобы это сделать, нужно делать там новые линии, это займет по крайней мере пару лет”, - сказал Котин.

Детали

По его словам, присутствие персоналу “Росатома” на станции - это нарушение периметра и физической защиты ЗАЭС. И “Росатом”, и захватчики будут за это отвечать.

Также он сообщил, что сейчас на ЗАЭС работает только два реактора в пониженной мощности. Четыре энергоблока на сегодня остановлены.

Напомним

4 марта российские военные обстреляли площадку Запорожской АЭС. В результате обстрелов возник пожар.

Сейчас ЗАЭС находится под контролем оккупантов.

Руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что российские оккупанты используют Запорожскую и Чернобыльскую АЭС как военные базы.

Также ранее сообщалось, что представители Росатома планировали, что ЗАЭС будет гнать электричество на Крым.

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