Немає фізичної можливості підключити Запорізьку АЕС до Криму – Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Як би не хотілось оркам, захоплену Запорізьку АЕС неможливо підключити до тимчасово окупованого Криму. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, пише УНН.
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“Тут треба привести прислів’я, яке говорить: дурак думкою багатіє. Ви можете там собі мріяти, що ви будете поставляти електрику на Крим з Запорізької атомної станції, але технічно це неможливо зробити. Ви можете постачати лише в українську енергосистему цю електрику. […] Немає фізичної можливості підключити Запорізьку станцію до Криму. Для того, щоб це зробити, потрібно робити там нові лінії, це займе принаймні пару років”, - сказав Котін.
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З його слів, присутність персоналу “Росатома” на станції – це порушення периметру і фізичного захисту ЗАЕС. І “Росатом”, і загарбники будуть за це відповідати.
Також він повідомив, що наразі на ЗАЕС працює лише два реактора у зниженій потужності. Чотири енергоблоки на сьогодні зупинено.
Нагадаємо
4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької АЕС. Внаслідок обстрілів виникла пожежа.
Наразі ЗАЕС перебуває під контролем окупантів.
Керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що російські окупанти використовують Запорізьку та Чорнобильську АЕС як військові бази.
Також раніше повідомлялось, що представники Росатому планували, що ЗАЕС буде гнати електрику на Крим.