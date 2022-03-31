Немає фізичної можливості підключити Запорізьку АЕС до Криму – Енергоатом

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 65900 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 76815 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 85991 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 91058 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 101322 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 153364 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71711 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 152677 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110169 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69551 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.3м/с
59%
Популярнi новини

Зеленський мав зупинити війну, а путін - ніколи не починати: Трамп заявив, що "винні всі"

14 квітня, 16:55 • 8964 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

14 квітня, 16:58 • 14830 перегляди

Полонений громадянин Китаю заявив, що український командир врятував його від смерті після хіматаки

14 квітня, 17:42 • 12527 перегляди

Полонений Ван Гуанцзюнь розповів, як опинився на війні проти України

14 квітня, 17:46 • 8756 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 15677 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 65900 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 153364 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 176397 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 152677 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 263808 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 97065 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99598 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 44122 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47470 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 62044 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Немає фізичної можливості підключити Запорізьку АЕС до Криму – Енергоатом

Київ • УНН

 • 237682 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Як би не хотілось оркам, захоплену Запорізьку АЕС неможливо підключити до тимчасово окупованого Криму. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, пише УНН.

Немає фізичної можливості підключити Запорізьку АЕС до Криму – Енергоатом

Цитата

“Тут треба привести прислів’я, яке говорить: дурак думкою багатіє. Ви можете там собі мріяти, що ви будете поставляти електрику на Крим з Запорізької атомної станції, але технічно це неможливо зробити. Ви можете постачати лише в українську енергосистему цю електрику. […] Немає фізичної можливості підключити Запорізьку станцію до Криму. Для того, щоб це зробити, потрібно робити там нові лінії, це займе принаймні пару років”, - сказав Котін.

Деталі

З його слів, присутність персоналу “Росатома” на станції – це порушення периметру і фізичного захисту ЗАЕС. І “Росатом”, і загарбники будуть за це відповідати.

Також він повідомив, що наразі на ЗАЕС працює лише два реактора у зниженій потужності. Чотири енергоблоки на сьогодні зупинено.

Нагадаємо

4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької АЕС. Внаслідок обстрілів виникла пожежа.

Наразі ЗАЕС перебуває під контролем окупантів.

Керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що російські окупанти використовують Запорізьку та Чорнобильську АЕС як військові бази.

Також раніше повідомлялось, що представники Росатому планували, що ЗАЕС буде гнати електрику на Крим.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.96
Bitcoin
$84,957.20
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,239.40
Ethereum
$1,631.41