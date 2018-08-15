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Нелегальные мигранты угрожают государственной безопасности - МВД

Киев • УНН

 • 17042 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Проблема нелегальной миграции угрожает государственной безопасности. Об этом сегодня, 15 августа, первый заместитель Министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил во время межведомственных тактико-специальных учений, прошедших в Черниговском пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, передает УНН.

Нелегальные мигранты угрожают государственной безопасности - МВД

"Результаты профилактической отработки "Мигрант" показали, что проблема нелегалов сейчас очень острая в государстве. Массовый приток нелегальных мигрантов является критическим, вскоре он будет представлять угрозу государственной безопасности", - подчеркнул Сергей Яровой.

В течение двух недель было выявлено более 1167 нелегальных мигрантов. В отношении большинства из них принято решение о принудительном выдворении из Украины, добавил он.

Напомним, за полгода пограничники задержали почти 1,5 тыс. незаконных мигрантов.

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