Нелегальные мигранты угрожают государственной безопасности - МВД

"Результаты профилактической отработки "Мигрант" показали, что проблема нелегалов сейчас очень острая в государстве. Массовый приток нелегальных мигрантов является критическим, вскоре он будет представлять угрозу государственной безопасности", - подчеркнул Сергей Яровой.



В течение двух недель было выявлено более 1167 нелегальных мигрантов. В отношении большинства из них принято решение о принудительном выдворении из Украины, добавил он.

Напомним, за полгода пограничники задержали почти 1,5 тыс. незаконных мигрантов.