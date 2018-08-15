Нелегальні мігранти загрожують державній безпеці - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Проблема нелегальної міграції загрожує державній безпеці. Про це сьогодні, 15 серпня, перший заступник Міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив під час міжвідомчих тактико-спеціальних навчань, що пройшли у Чернігівському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, передає УНН.
"Результати профілактичного відпрацювання "Мігрант" показали, що проблема нелегалів нині дуже гостра у державі. Масовий приток нелегальних мігрантів є критичним, незабаром він становитиме загрозу державній безпеці", - наголосив Сергій Яровий.
Протягом двох тижнів було виявлено понад 1167 нелегальних мігрантів. Відносно більшості з них прийняте рішення про примусове видворення з України, додав він.
Нагадаємо, за півроку прикордонники затримали майже 1,5 тис. незаконних мігрантів.