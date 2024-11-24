Неизвестные дроны были замечены над тремя авиабазами США в Британии - The Guardian
Киев • УНН
Над британскими авиабазами «Лейкенхит», «Милденхолл» и «Фелтвелл», которые используются ВВС США, зафиксировали неизвестные БПЛА. Инциденты произошли 20-22 ноября, военные отслеживают ситуацию.
Неизвестные беспилотники были замечены в Великобритании над тремя авиабазами, используемых Военно-воздушными силами США. Об этом сообщило The Guardian, пишет УНН.
Детали
"Небольшие беспилотные летательные аппараты" были замечены в период с 20 по 22 ноября над базами Королевских воздушных сил Великобритании „Лейкенхит", „Милденхолл" и „Фелтвелл".
ВВС США, которые используют эти базы, заявили, что на данном этапе непонятно, следует ли считать эти беспилотники вражескими. Они также отказались комментировать, были ли применены какие-то оборонительные механизмы, но заявили, что оставляют за собой "право на защиту" объектов.
Представитель Военно-воздушных сил США в Европе сказал, что количество БпЛА колебалось, и они были разного размера и конфигурации.
БПЛА активно отслеживались, и руководители объектов установили, что ни одно из вторжений не повлияло на жителей базы или объекты критической инфраструктуры. Для защиты оперативной безопасности мы не обсуждаем наши конкретные меры защиты сил, но оставляем за собой право защищать объект
Также, по его словам, ВВС США продолжают следить за воздушным пространством и работают с властями принимающей страны и партнерами по миссии над обеспечением безопасности персонала, объектов и имущества базы.
Напомним
На авиабазе НАТО в Гайленкирхене летом расследовали случай возможного загрязнения питьевой воды. Ранее подобный инцидент произошел в казармах ВВС ФРГ под Кельном, где могли отравить воду. Однако экспертиза показала, что вода на немецкой военной базе в Кельне не была загрязнена.
После того авиабаза в Гайленкирхене повысила уровень безопасности из-за новых разведывательных данных о возможной угрозе. Это было вторым повышением безопасности за короткое время.
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