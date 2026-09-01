Нефть выросла в цене на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке

Цены на нефть во вторник выросли примерно на 2% на фоне возобновления боевых действий между Соединёнными Штатами и Ираном на Ближнем Востоке, что вновь вызвало опасения по поводу перебоев в поставках из нефтедобывающего региона, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,65 доллара, или 1,82%, до 92,14 доллара за баррель к 12:01 по Гринвичу (15:01 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 2,16 доллара, или 2,52%, до 87,92 доллара.

На этом уровне нефтяные контракты компенсировали большую часть убытков, понесённых на прошлой неделе, на фоне повторной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил дальнейшими ударами по Ирану после первого обмена прямыми атаками между странами с конца июля, что повысило напряжённость в конфликте, который недавно перерос в экономическое противостояние.

"Обмен ракетными ударами "око за око" между США и Ираном подтверждает мнение тех, кто считает, что даже если это не "вечная война", этот конфликт будет продолжаться и продолжаться", – сказал аналитик PVM Джон Эванс.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил во вторник, что его страна немедленно ответит взаимностью, если США вернутся к своим обязательствам по временному мирному соглашению, подписанному в июне.

Усилия посредников, включая Катар и Оман, по заключению соглашения о повторном открытии Ормузского пролива, через который до начала войны в конце февраля транспортировалась примерно пятая часть мировых поставок нефти и СПГ, пока оказались безрезультатными.

"Новые военные действия между США и Ираном вызвали обеспокоенность по поводу длительных перебоев в потоках энергоносителей через Ормузский пролив", – сказал аналитик Saxo Bank Оле Хансен, добавив, что отсутствие дальнейших покупок свидетельствует о том, что рынок рассчитывает на то, что поставки не будут нарушены сильнее, чем это уже произошло.

Два супертанкера, перевозившие саудовскую нефть, были поражены неизвестными снарядами в течение нескольких минут в понедельник во время прохода через Ормузский пролив.

Количество видимых грузовых судов, проходивших через Ормузский пролив, в понедельник составляло около пяти в день, согласно данным Kpler. Ни одно из пяти судов не было танкером для перевозки жидкой нефти.

"Надежды, появившиеся на прошлой неделе на будущее восстановление работы Ормузского пролива для судоходства, понесли серьёзный удар. Вопрос также заключается в том, сможет ли в случае возобновления эскалации неофициальное движение судов через пролив продолжаться беспрепятственно", – пишут аналитики Commerzbank.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters в августе, ожидали, что цены на нефть останутся выше 80 долларов за баррель в 2026 году на фоне того, что перебои в судоходстве будут продолжаться.

Нефть подорожчала более чем на 2% после ударов США и Ирана