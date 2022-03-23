Не остановились на 100-м: за сутки украинские защитники уничтожили 6 самолетов врага

Цитата

"22 марта противовоздушная оборона не остановилась на 100-м сбитом самолете российских оккупантов и нанесла врагу существенных потерь в воздухе... Символично, что сотый, юбилейный самолет оккупантов - на счету героических защитников города-героя Мариуполя", - указали в ВС ВСУ.

Общие потери оккупантов за сутки 22 марта такие:



Самолеты - 6;



Вертолеты - 1;



БпЛА (ОТР) - 5;



Крылатые ракеты - 5.



Детали

Отмечается, что ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесла удары по наземным целям: скоплению техники и живой силе врага. Истребители осуществляли прикрытие с воздуха и сбили две крылатые ракеты врага.

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск отчитывается о сбитии одного БпЛА и одной крылатой ракеты. Еще одна - на счету воина десантно-штурмовых войск, уничтожившего "крылатую" из ПЗРК.

Настоящее адское небо для воздушных террористов устроили зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВС Украины. На их счету - одиннадцать воздушных целей: пять самолетов, один вертолет, четыре беспилотника оперативно-тактического уровня и одна крылатая ракета.

Дополнение

За предыдущие сутки, 22 марта, было поражено более 17 воздушных целей противника. В то же время, по имеющейся информации, по территории беларуси продолжается активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.