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Не зупинилися на 100-му: за добу українські захисники знищили 6 літаків ворога

Київ • УНН

 • 150980 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомляє, що за добу, 22 березня, знищено 6 ворожих літаків, 5 крилатих ракет, 5 БПЛА та 1 вертольот противника, пише УНН.

Не зупинилися на 100-му: за добу українські захисники знищили 6 літаків ворога

Цитата

"22 березня протиповітряна оборона не зупинилась на 100-му збитому літаку російських окупантів і завдала ворогу суттєвих втрат в повітрі... Символічно, що сотий, ювілейний літак окупантів – на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя", - вказали у ПС ЗСУ.

Загалом втрати окупантів за добу 22 березня такі:

  • літаки – 6;
  • вертольоти – 1;
  • БпЛА (ОТР) – 5;
  • крилаті ракети – 5.

Деталі

Зазначається, що ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України нанесла удари по наземних цілях: скупченню техніки та живій силі ворога. Винищувачі здійснювали прикриття з повітря і збили дві крилаті ракети ворога.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про збиття одного БпЛА та однієї крилатої ракети. Ще одна – на рахунку воїна десантно-штурмових військ, який знищив "крилату" із ПЗРК.

Справжнє пекельне небо для повітряних терористів влаштували зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України. На їх рахунку – одинадцять повітряних цілей: п’ять літаків, один вертоліт, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та одна крилата ракета.

Доповнення

За попередню добу, 22 березня, було уражено понад 17 повітряних цілей ворога. Водночас, за наявною інформацією, по території білорусі триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону.

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