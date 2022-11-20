Не загорали в Крыму в январе: Минобороны ответило на заявления о "паузе в войне"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Министерство обороны Украины написало в Twitter, что сторонники мнения о зимней "паузе в войне" не загорали в январе на южном берегу Крыма, передает УНН.
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"Те, кто сейчас говорят о возможной "паузе в боевых действиях" из-за морозов зимой, наверняка никогда не загорали в январе на южном берегу Крыма", – говорится в сообщении.
Напомним
Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News сообщил, что ВСУ смогут вернуть временно оккупированный Крым уже в начале этой зимы.