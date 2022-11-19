Україна зможе повернути Крим на початку зими, а війна закінчиться у травні: у Міноборони дали прогнози
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Збройні Сили України зможуть повернути тимчасово окупований Крим уже на початку цієї зими. При цьому війна між росією та Україною завершиться до кінця весни. Такі прогнози в інтерв'ю Sky News дав заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, передає УНН.
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На думку Гаврилова, українські сили можуть повернути Крим до кінця грудня, а навесні вся війна з росією завершиться.
Коментуючи перспективи мирних переговорів із росією, заступник міністра оборони заявив, що вони відбудуться лише після того, як росія повністю покине територію України, у тому числі територію Криму та частини сходу країни.
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"Усередині суспільства в Україні є рішення, що ми йдемо до кінця. Неважливо, який сценарій лежить на столі. Люди заплатили багато крові, багато зусиль за те, чого ми вже досягли, і всі знають, що будь-яка затримка чи заморожений конфлікт – це лише продовження цієї війни проти існування України як нації”, – заявив Гаврилов.
Додамо
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що зараз настає вирішальний період війни росії проти України.
Президент Володимир Зеленський, у свою чергу, вважає, що терміни завершення повномасштабної війни росії проти України нікому невідомі. Україна не зацікавлена у її затягуванні, але прогнози досліджень базуються на основі даних про становище ворога, тому ситуація може несподівано змінюватись.