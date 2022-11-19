Україна зможе повернути Крим на початку зими, а війна закінчиться у травні: у Міноборони дали прогнози

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На думку Гаврилова, українські сили можуть повернути Крим до кінця грудня, а навесні вся війна з росією завершиться.

Коментуючи перспективи мирних переговорів із росією, заступник міністра оборони заявив, що вони відбудуться лише після того, як росія повністю покине територію України, у тому числі територію Криму та частини сходу країни.

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"Усередині суспільства в Україні є рішення, що ми йдемо до кінця. Неважливо, який сценарій лежить на столі. Люди заплатили багато крові, багато зусиль за те, чого ми вже досягли, і всі знають, що будь-яка затримка чи заморожений конфлікт – це лише продовження цієї війни проти існування України як нації”, – заявив Гаврилов.

Додамо

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що зараз настає вирішальний період війни росії проти України.

Президент Володимир Зеленський, у свою чергу, вважає, що терміни завершення повномасштабної війни росії проти України нікому невідомі. Україна не зацікавлена ​​у її затягуванні, але прогнози досліджень базуються на основі даних про становище ворога, тому ситуація може несподівано змінюватись.