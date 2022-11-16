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Сроки завершения войны никому неизвестны: Зеленский ответил на прогнозы Буданова

Сроки завершения войны никому неизвестны: Зеленский ответил на прогнозы Буданова

Киев • УНН

 • 410290 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сроки завершения полномасштабной войны hоссии против Украины никому неизвестны. Украина не заинтересована в ее затягивании, но прогнозы исследований базируются на основе данных о положении врага, поэтому ситуация может неожиданно изменяться. Такое мнение высказал Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с представителями украинских СМИ, передает УНН.

У Президента спросили о сроках окончания войны и прогнозах разведок, в частности директора Главного управления разведки Кирилла Буданова о переломном моменте в войне весной.

Цитата

"Я обожаю слушать Буданова. Кирилл молодец, профессиональный человек. Мы понимаем, что есть выводы разведок на основе положения врага, их стабильности. Есть понимание, когда они становились более слабыми, и на основе этого можно делать те или иные выводы" , – заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что положение и тактика врага может изменяться и привел пример контракта между россией и Ираном.

"Можно было делать одни выводы по окончании войны – это одни прогнозы. Но потом ты понимаешь, что кто-то за спиной договорился, есть серьезный контракт и что за это россия предлагает. Это разные вещи, заставляющие менять тактику и стратегию ведения войны, потому что ресурс у нас ограничен, растягивать войну мы не заинтересованы. Но выбор как закончить войну и срок - мы выбираем как закончить войну. Мы могли бы отдать территории и войны бы не было, но мы выбрали правильный путь. Нужно смотреть на ресурс, потому что мы не знаем, когда эта война закочится", – объяснил Президент.

Дополнение

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что наступает решающий период войны.

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