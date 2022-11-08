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Настає вирішальний період війни – Буданов

Настає вирішальний період війни – Буданов

Київ • УНН

 • 467101 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов та офіцери ГУР МОУ зустрілись з Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм і отримали високі відзнаки Православної Церкви України, передає УНН з посиланням на пресслужбу ГУР.

Офіцери-розвідники обговорили з Предстоятелем ПЦУ поточні події української визвольної війни, визволення з полону наших воїнів та перспективи повного звільнення України.

Цитата

«Настає вирішальний період війни. Нам потрібна допомога кожного українця і Боже благословення. Певен, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить всі окуповані землі», - наголосив Кирило Буданов.

Митрополит Епіфаній відзначив величезне значення національної єдності і подякував українським Захисникам, які наближають Перемогу: «Бог наділяє людину певними даруваннями й талантами. Тож в цей непростий час кожен має присвятити свої сили та здібності задля перемоги над російськими загарбниками. Адже від кожного з нас щось залежить і усі ми в єдності здатні досягати успіху в протидії агресору. Дякую вам за самовіддану боротьбу спрямовану на захист України. Ворог лютий і лукавий, тож нехай Господь береже вас і підсилить вашу мудрість для руйнування підступних задумів окупантів».

Митрополит відзначив Кирила Буданова Орденом святого великомученика Юрія Переможця. Також три офіцери ГУР МО отримали з рук Його Блаженства Ордени Архистратига Михаїла.

Українські Національні Новини

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