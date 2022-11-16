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Терміни завершення війни нікому невідомі: Зеленський відповів на прогнози Буданова

Терміни завершення війни нікому невідомі: Зеленський відповів на прогнози Буданова

Київ • УНН

 • 410290 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Терміни завершення повномасштабної війни росії проти України нікому невідомі. Україна не зацікавлена у її затягуванні, але прогнози розвідок базуються на основі даних про положення ворога, тому ситуація може неочікувано змінюватись. Таку думку висловив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з представниками українських ЗМІ, передає УНН.

У Президента запитали щодо термінів закінчення війни і прогнозів розвідок, зокрема директора Головного управління розвідки Кирила Буданова щодо переломного момента у війні навесні.

Цитата

"Я обожнюю слухати Буданова. Кирило молодець, професійна людина. Ми розуміємо, що є висновки розвідок на основі положення ворога, їх стабільності. Є розуміння, коли вони ставали більш слабкішими, і на основі цього можна робити ті чи інші висновки", – заявив Зеленський.

Голова Держави підкреслив, що положення та тактика ворога може змінюватися та навів приклад щодо контракту між росією та Іраном.

"Можна було робити одні висновки щодо закінчення війни – це одні прогнози. Але потім ти розумієш, що хтось за спиною домовився, є серйозний контракт і що за це росія пропонує. Це різні речі, які змушують змінювати тактику і стратегію ведення війни, бо ресурс у нас обмежений, розтягувати війну ми не зацікавлені. Але вибір як закінчити війну і термін - ми обираємо як закінчити війну. Ми могли б віддати території і війни б не було, але ми обрали правильний шлях. Коли такий вибір - треба дивитись на ресурс, бо ми не знаємо, коли ця війна закічиться", – пояснив Президент.

Доповнення

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що настає вирішальний період війни.

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