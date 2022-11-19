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Украина сможет вернуть Крым в начале зимы, а война закончится в мае: в Минобороны дали прогнозы

Киев • УНН

 • 646698 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Вооруженные Силы Украины смогут вернуть временно-оккупированный Крым уже в начале этой зимы. При этом, война между россией и Украиной завершится к концу весны. Такие прогнозы в интервью Sky News дал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, передает УНН.

Детали

По мнению Гаврилова, украинские силы могут вернуть Крым к концу декабря, а к весне вся война с россией завершится.
Комментируя перспективы мирных переговоров с россией, замминистра обороны заявил, что они состоятся лишь после того, как россия полностью покинет территорию Украины, в том числе территорию Крыма и части востока страны.

Цитата

"Внутри общества в Украине есть решение, что мы идем до конца. Неважно, какой сценарий лежит на столе. Люди заплатили много крови, много усилий за то, чего мы уже достигли, и все знают, что любая задержка или заморожен конфликт - это лишь продолжение этой войны против существования Украины как нации", - заявил Гаврилов.

Добавим

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас наступает решающий период войны россии против Украины.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, считает, что сроки завершения полномасштабной войны россии против Украины никому неизвестны. Украина не заинтересована в ее затягивании, но прогнозы исследований базируются на основе данных о положении врага, поэтому ситуация может неожиданно меняться.

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