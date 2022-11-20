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Не засмагали у Криму в січні: Міноборони відповіло на заяви про "паузу у війні"

Не засмагали у Криму в січні: Міноборони відповіло на заяви про "паузу у війні"

Київ • УНН

 • 489229 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Міністерство оборони України написало у Twitter, що прибічники думки про зимову "паузу у війні" не засмагали в січні на південному березі Криму, передає УНН.

Цитата

"Ті, хто зараз говорять про можливу "паузу в бойових діях" через морози взимку, напевно ніколи не засмагали в січні на південному березі Криму", – ідеться у повідомленні.

Those who are now talking about a possible "pause in hostilities" due to freezing temperatures in the winter have likely never sunbathed in January on the southern coast of Crimea.

— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 20, 2022

Нагадаємо

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов в інтерв'ю Sky News повідомив, що ЗСУ зможуть повернути тимчасово окупований Крим уже на початку цієї зими. 

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