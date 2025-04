Не засмагали у Криму в січні: Міноборони відповіло на заяви про "паузу у війні"

Цитата

"Ті, хто зараз говорять про можливу "паузу в бойових діях" через морози взимку, напевно ніколи не засмагали в січні на південному березі Криму", – ідеться у повідомленні.

Those who are now talking about a possible "pause in hostilities" due to freezing temperatures in the winter have likely never sunbathed in January on the southern coast of Crimea.

— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 20, 2022

Нагадаємо

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов в інтерв'ю Sky News повідомив, що ЗСУ зможуть повернути тимчасово окупований Крим уже на початку цієї зими.