Не впадайте в отчаяние и уныние: ПЦУ поздравила верующих с праздником

"Этот день каждый раз обновляет нас, детей Божьих, в радости и надежде. Воскресение Христово преодолевает все - время, пространство, внешние ограничения и наши внутренние страхи. Это событие изменило ход человеческой истории, ведь, приняв человеческую природу, пораженную грехом и подвластную смерти, сын Божий исцеляет ее, очищает, обновляет, освящает человека и побеждает смерть (1 Кор. 15: 26). Поэтому Пасха - это радость духа, праздник победы жизни над смертью, света над тьмой... Христос воскрес из мертвых и тем самым показал, что нас ждет не тьма и небытие, а вечная жизнь, свет и радость, истинная победа добра", - говорится в сообщении ПЦУ.

Как отметили в церкви, "Воскресший Господь призывает нас стремиться к духовному совершенству и ежедневно бороться с грехом и искушениями".

"Особенно сейчас, когда наша вера терпит испытания, связанные с пандемией опасной болезни. Не отчаивайтесь и впадайте в уныние и помните: наше терпение перед лицом вызовов - не от беспомощности или бессилия что-то изменить, а от духовной силы, которую дает нам вера в Бога. Поздравляем со светлым Воскресением Христовым и желаем добра и духовной силы всему украинскому народу. Пусть Бог защищает всех тех, кто жертвенно защищает нас от внешнего агрессора и от невидимого возбудителя болезни. Поздравляем каждого, кто на своем месте работает на благо общества и отвечает за государственные решения. Тепло нашей любви и молитвенные пожелания мы посылаем тем, кто празднует Пасху в условиях оккупации, за решеткой плена или несправедливого заключения", - говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что "просим у Господа защиты, мира и свободы для каждого из вас".

"Приветствуем друг друга, извещает ближним и дальним победу Божию над грехом, злом и смертью, ибо воистину Христос Воскресе!", - добавили в ПЦУ.

Напомним, ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи.