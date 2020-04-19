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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 42725 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 86426 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103037 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129161 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129464 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121968 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 09:55 • 103076 просмотра

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Не впадайте в отчаяние и уныние: ПЦУ поздравила верующих с праздником

Не впадайте в отчаяние и уныние: ПЦУ поздравила верующих с праздником

Киев  •  УНН

 • 14411 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Православная церкви Украины выразила искренние поздравления по случаю праздника Воскресения Христова. Соответствующее обращение опубликовано на Facebook-странице ПЦУ, передает УНН.

"Этот день каждый раз обновляет нас, детей Божьих, в радости и надежде. Воскресение Христово преодолевает все - время, пространство, внешние ограничения и наши внутренние страхи. Это событие изменило ход человеческой истории, ведь, приняв человеческую природу, пораженную грехом и подвластную смерти, сын Божий исцеляет ее, очищает, обновляет, освящает человека и побеждает смерть (1 Кор. 15: 26). Поэтому Пасха - это радость духа, праздник победы жизни над смертью, света над тьмой... Христос воскрес из мертвых и тем самым показал, что нас ждет не тьма и небытие, а вечная жизнь, свет и радость, истинная победа добра", - говорится в сообщении ПЦУ.

Как отметили в церкви, "Воскресший Господь призывает нас стремиться к духовному совершенству и ежедневно бороться с грехом и искушениями".

"Особенно сейчас, когда наша вера терпит испытания, связанные с пандемией опасной болезни. Не отчаивайтесь и впадайте в уныние и помните: наше терпение перед лицом вызовов - не от беспомощности или бессилия что-то изменить, а от духовной силы, которую дает нам вера в Бога. Поздравляем со светлым Воскресением Христовым и желаем добра и духовной силы всему украинскому народу. Пусть Бог защищает всех тех, кто жертвенно защищает нас от внешнего агрессора и от невидимого возбудителя болезни. Поздравляем каждого, кто на своем месте работает на благо общества и отвечает за государственные решения. Тепло нашей любви и молитвенные пожелания мы посылаем тем, кто празднует Пасху в условиях оккупации, за решеткой плена или несправедливого заключения", - говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что "просим у Господа защиты, мира и свободы для каждого из вас".

"Приветствуем друг друга, извещает ближним и дальним победу Божию над грехом, злом и смертью, ибо воистину Христос Воскресе!", - добавили в ПЦУ.

Напомним, ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи.

Украинские Национальные Новости

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