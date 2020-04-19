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Не впадаймо у відчай і зневіру: ПЦУ привітала вірян зі святом

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Православна церкві України висловила щирі вітання з нагоди свята Воскресіння Христового. Відповідне звернення оприлюднене на Facebook-сторінці ПЦУ, передає УНН.

"Цей день щоразу оновлює нас, дітей Божих, у радості й надії. Воскресіння Христове долає все – час, простір, зовнішні обмеження і наші внутрішні страхи. Ця подія змінила хід людської історії, адже, прийнявши людську природу, уражену гріхом і підвладну смерті, Син Божий зціляє її, очищає, оновлює, освячує людину і перемагає смерть (1 Кор. 15: 26). Тому Пасха – це радість духу, свято перемоги життя над смертю, світла над темрявою… Христос воскрес із мертвих і тим самим показав, що нас чекає не темрява й небуття, а вічне життя, світло й радість, істинна перемога добра", - йдеться у повідомленні ПЦУ.

Як зазначили у церкві, "Воскреслий Господь закликає нас прагнути до духовної досконалості і щодня боротися з гріхом і спокусами".

"Особливо зараз, коли наша віра терпить випробування, пов’язані з пандемією небезпечної хвороби. Не впадаймо у відчай і зневіру та пам’ятаймо: наша терпеливість перед обличчям викликів – не від безпорадності чи безсилля щось змінити, а від духовної сили, яку дає нам віра в Бога. Тож вітаємо зі світлим Воскресінням Христовим і зичимо добра й духовної сили усьому українському народові. Нехай Бог захищає усіх тих, хто жертовно захищає нас: від зовнішнього агресора та від невидимого збудника хвороби. Вітаємо кожного, хто на своєму місці працює на благо суспільства та відповідає за державницькі рішення. Тепло нашої любові і молитовні побажання ми надсилаємо тим, хто святкує Великдень в умовах окупації, за гратами полону чи несправедливого ув’язнення", - йдеться у повідомленні.

У ПЦУ зазначили, що "просимо в Господа захисту, миру і свободи для кожного з вас".

"Вітаймо один одного, сповіщаймо ближнім і далеким перемогу Божу над гріхом, злом і смертю, бо воістину Христос Воскрес!», - додали в ПЦУ.

Нагадаємо, раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський привітав українців зі святом Великодня.

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