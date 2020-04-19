Президент привітав українців з Великоднем
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав українців зі святом Великодня, передає УНН із посиланням на Telegram-канал глави держави.
"З Великоднем вас, дорогі українці! Христос воскрес!", - написав Президент.
Зазначимо, християни східного обряду відзначають у неділю, 19 квітня, головне релігійне свято року — Великдень.
Як повідомлялося в УНН, напередодні Зеленський оприлюднив нове відеозвернення для громадян. У ньому Президент привітав українців із Великоднем і закликав всіх відсвяткувати це свято вдома.