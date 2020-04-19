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Президент привітав українців з Великоднем

Президент привітав українців з Великоднем

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав українців зі святом Великодня, передає УНН із посиланням на Telegram-канал глави держави.

"З Великоднем вас, дорогі українці! Христос воскрес!", - написав Президент.

Зазначимо, християни східного обряду відзначають у неділю, 19 квітня, головне релігійне свято року — Великдень.

Як повідомлялося в УНН, напередодні Зеленський оприлюднив нове відеозвернення для громадян. У ньому Президент привітав українців із Великоднем і закликав всіх відсвяткувати це свято вдома. 

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