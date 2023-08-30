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Не удалось "залечь на дно" в Одессе: СБУ задержала разведчика российской группировки "Призрак"

Не удалось "залечь на дно" в Одессе: СБУ задержала разведчика российской группировки "Призрак"

Киев • УНН

 • 579207 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. В Одессе правоохранители задержали мужчину, который в мае 2014 года участвовал в российских провокациях в городе, а позже воевал на востоке Украины на стороне террористической организации "лнр" в российской группировке "Призрак", сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Как указали в СБУ, мужчина является жителем Одессы и идеологическим сторонником кремлевского режима. "Во время массовых беспорядков в Одессе в начале мая 2014 года он принимал активное участие в провокациях в пользу рф", - сообщили в спецслужбе.

После беспорядков, чтобы избежать ответственности, отметили в СБУ, российский пособник бежал во временно оккупированную часть Луганской области, где присоединился к террористической организации «лнр». "Там его назначили командиром разведывательного подразделения подконтрольной рф группировки «Призрак», которое в дальнейшем было подчинено командованию 2-го армейского корпуса страны-агрессора", - рассказали в СБУ.

Под псевдонимом «Санта» мужчина, как сообщается, воевал против украинских войск на востоке Украины, в том числе в районе Бахмутской трассы.

Однако, через некоторое время мужчина решил вернуться в Одессу. Там он пытался «залечь на дно» и избежать правосудия.

Отмечается, что во время обысков у российского сторонника правоохранители обнаружили фотоматериалы с доказательствами его пребывания в составе террористической «лнр».

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Сейчас он находится под стражей и может быть приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

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