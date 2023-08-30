Не вдалося "залягти на дно" в Одесі: СБУ затримала розвідника російського угруповання "Призрак"

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Як вказали у СБУ, чоловік є жителем Одеси та ідеологічним прихильником кремлівського режиму. "Під час масових заворушень в Одесі на початку травня 2014 року він брав активну участь у провокаціях на користь рф", - повідомили у спецслужбі.

Після заворушень, аби уникнути відповідальності, зазначили у СБУ, російський поплічник втік до тимчасово окупованої частини Луганської області, де приєднався до терористичної організації «лнр». "Там його призначили командиром розвідувального підрозділу підконтрольного рф угруповання «Призрак», яке у подальшому було підпорядковано командуванню 2-го армійського корпусу країни-агресора", - розповіли у СБУ.

Під псевдонімом «Санта» чоловік, як повідомляється, воював проти українських військ на сході України, у тому числі в районі Бахмутської траси.

Проте, через деякий час чоловік вирішив повернутись до Одеси. Там він намагався «залягти на дно» та уникнути правосуддя.

Зазначається, що під час обшуків у російського прихильника правоохоронці виявили фотоматеріали із доказами його перебування у складі терористичної «лнр».

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Наразі він перебуває під вартою і може бути засуджений до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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