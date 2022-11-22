"Не ищите черную кошку в темной комнате": Шмыгаль объяснил, почему в некоторых городах чаще оключают свет

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“Мы видим много вопросов о том, почему одни города отключают чаще других. Давайте не искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Если упрощенно и коротко, то между станцией, которая производит электроэнергию, и нашими домами как конечным потребителем есть подстанции и сети, которые транспортируют электроэнергию. Российские террористы бьют именно по этим объектам. Поэтому невозможно транспортировать большое количество электроэнергии в отдельные области или районы, поэтому ограничения происходят по стране неравномерно”, – объяснил Шмыгаль.

Детали

Премьер-министр опроверг слухи о ситуации в энергосекторе. В частности, он подчеркнул, что Украина не продает электроэнергию в Европейский Союз с 11 октября, когда началась массированная атака россии на украинскую энергосистему. Сейчас электростанции Украины работают только для украинцев, сказал Шмыгаль.

Напомним

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в комментарии журналисту УНН ответил на заявление СЕО поставщика энергоресурсов YASNO Сергея Коваленко об отключениях света по меньшей мере до конца марта следующего года и отметил, что все будет зависеть от динамики разрушений и обновлений.

Также в Укрэнерго объяснили, что вероятность возникновения блэкаута зависит от масштаба повреждений энергосистемы.