"Не шукайте чорну кішку в темній кімнаті": Шмигаль пояснив, чому в деяких містах частіше вимикають світло

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“Ми бачимо багато питань про те, чому одні міста відключають частіше за інші. Давайте не шукати чорну кішку в темній кімнаті, коли її там немає. Якщо спрощено й коротко, то між станцією, яка виробляє електроенергію, та нашими домівками як кінцевим споживачем є підстанції та мережі, що транспортують електроенергію. Російські терористи б’ють саме по цих об’єктах. Через це інколи неможливо транспортувати велику кількість електроенергії в окремі області чи райони, тому обмеження відбуваються по країні нерівномірно”, – пояснив Шмигаль.

Деталі

Прем'єр-міністр спростував чутки щодо ситуації в енергосекторі. Зокрема, він наголосив, що Україна не продає електроенергію в Європейський Союз із 11 жовтня, коли почалася масована атака росії на українську енергосистему. Наразі електростанції України працюють лише для українців, сказав Шмигаль.

Нагадаємо

Голова Укренерго Володимир Кудрицький у коментарі журналісту УНН відповів на заяву СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергія Коваленка про відключення світла щонайменше до кінця березня наступного року і зазначив, що все залежитиме від динаміки руйнувань і відновлень.

Також в Укренерго пояснили, що ймовірність виникнення блекауту залежить від масштабу пошкоджень енергосистеми.