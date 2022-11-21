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Не Шуфричем единым: известный футболист опубликовал список членов НОК с сомнительной репутацией и пророссийским прошлым

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. После выборов новых членов Олимпийского комитета Украины в него попал ряд лиц, связанных с пророссийскими партиями или замешанных в коррупционных скандалах. Их список на своей странице в Facebook опубликовал известный украинский футболист Роман Зозуля, передает УНН.

Детали

Зозуля отметил, что в НОК попали не только Нестор Шуфрич и Григорий Суркис, которые уже заявили о своем выходе из Комитета. Кроме них, еще два десятка членов комитета являются либо были членами пророссийских партий, таких как “Партия регионов” и “Оппозиционная платформа - За жизнь”, либо связанны с криминалом.

Цитата

“Знакомьтесь:

– Валерий Борзов – член СДПУ(о) 2001-2006, в 2012-м был отстранен от должности президента Федерации легкой атлетики за коррупцию;

– Сергей Бубка – член “Партии регионов” (2002-2005), вышел из партии после избрания на должность президента НОК;

– Андрей Винграновский – член ОПЗЖ, жена – Юлия Левочкина;

– Александр Волков – член “Партии регионов” (2007-2014);

– Александр Герега – народный депутат от “Партии регионов” (2012-2014), голосовал за “диктаторские законы 16 января 2014-го”;

– Ирина Дерюгина – FIG выдвинула ей обвинения в подкупе судей, давлении на них, влиянии на окончательные результаты соревнований и других нарушениях;

– Александр Зац – член “Партии регионов” (2006-2014), его связывает крепкая личная дружба с Борисом Колесниковым, партнер Бориса по бизнесу;

– Роман Мулик – член “Партии регионов” (2010-2014);

– Андрей Мельник – подозревался в причастности к похищению, истязанию и вымогательству 200 млн дол. у бывшего гендиректора ЧАО "Нефтегаздобыча", а ныне – народного депутата Семинского;

– Александр Мендусь – бывший член “Партии регионов”;

– Мирослав Карабин – бывший член “Партии регионов”;

– Олег Корбан – член ОПЗЖ с 2019 года;

– Михаил Кошляк – с 2020 года является депутатом Днепропетровского областного совета от ОПЗЖ;

– Вадим Павленко – депутат Киевского облсовета от “Партии регионов” (2010-2015);

– Игорь Лысов – член “Партии регионов” (2007-2014), скандальный киевский застройщик;

- Сергей Лагур – вместе с экс-”регионалом”, а после убийства в ДТП человека беглецом из страны Петром Диминским был совладельцем нефтеперерабатывающего комплекса (НПК) “Галичина” во Львовской области;

- Виктор Ремский – бывший “правоохранитель”, причастный к фальсификации и выбиванию “добровольных признаний” из фигурантов “дела Павличенко”;

– Александр Симоненко – член ОПЗЖ;

– Виктор Христоев – бывший член “Партии регионов”;

– Александр Удовиченко – бывший член “Партии регионов”;

– Нина Уманец – после 2014 года хвасталась фото с Путиным;

– Сергей Кушнирюк – отстранялся с поста главного тренера сборной Украины по гандболу из-за коррупции, на него открывали уголовное дело”, – написал Зозуля.

Напомним

17 ноября действующий министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт стал новым президентом НОК Украины.

Результаты голосования, которое состоялось во время 37-й Генеральной ассамблеи НОК Украины: Вадим Гутцайт набрал 83,6% голосов, Жан Беленюк – 14,97%, Игорь Малинский – 1,36%.

Также 17 на Генассамблее были избраны новые члени НОК, в том числе ими стали народные депутаты Нестор Шуфрич и Григорий Суркис, ранее входившие в ныне запрещенную в Украине партию “Оппозиционная платформа - За жизнь”. После огласки этой информации в СМИ в НОК сообщили, что Нестор Шуфрич и Григорий Суркис покинут состав Комитета.

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