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Кадрова лихоманка: скандальний Шуфрич покине НОК

Кадрова лихоманка: скандальний Шуфрич покине НОК

Київ • УНН

 • 718237 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Не встигли обрати новий склад Національного олімпійського комітету, як спалахнув скандал, адже до його складу увійшов скандальний політик Нестор Шуфрич. Проте у НОК новий член затримався ненадовго - наразі відомо, що уже є заява про вихід, передає УНН.

Деталі

Учора було обрано нового голову НОК - міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта, а також нових членів.

Серед спортсменів у новому списку членів НОК виявився і скандальний нардеп Нестор Шуфрич. Ця інформація неабияк обурила українців.

Крім того, Андрій Шевченко відмовився від посади віцепрезидента через склад НОК.

"У найважчий час в історії моєї країни, я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим можу задля нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас, я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх", — зазначив футболіст.

Згодом у НОК повідомили, що Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс покинуть склад Комітету.

"Вони вже звернулись із відповідними заявами до президента НОК Вадима Гутцайта", - повідомили у НОК.

Нагадаємо

17 листопада Вадим Гутцайт став новим президентом НОК України.

Результати голосування, яке відбулось під час 37-ї Генеральної асамблеї НОК України: Вадим Гутцайт набрав 83,6% голосів, Жан Беленюк - 14,97%, Ігор Малинський - 1,36%.

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