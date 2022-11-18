Кадрова лихоманка: скандальний Шуфрич покине НОК
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Не встигли обрати новий склад Національного олімпійського комітету, як спалахнув скандал, адже до його складу увійшов скандальний політик Нестор Шуфрич. Проте у НОК новий член затримався ненадовго - наразі відомо, що уже є заява про вихід, передає УНН.
Деталі
Учора було обрано нового голову НОК - міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта, а також нових членів.
Серед спортсменів у новому списку членів НОК виявився і скандальний нардеп Нестор Шуфрич. Ця інформація неабияк обурила українців.
Крім того, Андрій Шевченко відмовився від посади віцепрезидента через склад НОК.
"У найважчий час в історії моєї країни, я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим можу задля нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас, я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх", — зазначив футболіст.
Згодом у НОК повідомили, що Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс покинуть склад Комітету.
"Вони вже звернулись із відповідними заявами до президента НОК Вадима Гутцайта", - повідомили у НОК.
Нагадаємо
17 листопада Вадим Гутцайт став новим президентом НОК України.
Результати голосування, яке відбулось під час 37-ї Генеральної асамблеї НОК України: Вадим Гутцайт набрав 83,6% голосів, Жан Беленюк - 14,97%, Ігор Малинський - 1,36%.