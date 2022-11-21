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Не Шуфричем єдиним: відомий футболіст опублікував список членів НОК із сумнівною репутацією і проросійським минулим

Не Шуфричем єдиним: відомий футболіст опублікував список членів НОК із сумнівною репутацією і проросійським минулим

Київ • УНН

 • 1065468 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Після виборів нових членів Олімпійського комітету України до нього потрапила низка осіб, які пов’язані з проросійськими партіями або замішані в корупційних скандалах. Їх список на своїй сторінці у Facebook опублікував відомий український футболіст Роман Зозуля, передає УНН.

Деталі

Зозуля зазначив, що до НОК потрапили не лише Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс, які вже заявили про свій вихід з Комітету. Окрім них, ще зо два десятки членів комітету є або були членами проросійських партій, таких як “Партія регіонів” та “Опозиційна платформа - за життя”, або пов'язані з криміналом.

Цитата

“Знайомтесь:

- Валерій Борзов – член СДПУ(о) 2001-2006, у 2012-му був усунений з посади президента Федерації легкої атлетики за корупцію;

- Сергій Бубка – член “Партії регіонів” (2002-2005), вийшов з партії після обрання на посаду президента НОК;

- Андрій Вінграновський – член ОПЗЖ, дружина - Юлія Льовочкіна;

- Олександр Волков – член “Партії регіонів” (2007-2014);

- Олександр Герега – народний депутат від “Партії регіонів” (2012-2014), голосував за “диктаторські закони 16 січня 2014-го”;

- Ірина Дерюгіна – FIG висунула їй звинувачення в підкупі суддів, тиску на них, впливі на остаточні результати змагань та інших порушеннях;

- Олександр Зац – член “Партії регіонів” (2006-2014), його пов’язує міцна особиста дружба з Борисом Колесніковим, партнер Бориса за бізнесом;

- Роман Мулик – член “Партії регіонів” (2010-2014);

- Андрій Мельник – підозрювався у причетності до викрадення, катування та вимагання 200 млн дол. у колишнього гендиректора ПрАТ "Нафтогазвидобування", а нині – народного депутата Семінського;

- Олександр Мендусь – колишній член “Партії регіонів”;

- Мирослав Карабін – колишній член “Партії регіонів”;

- Олег Корбан – член ОПЗЖ з 2019 року;

- Михайло Кошляк – з 2020 року є депутатом Дніпропетровської обласної ради від ОПЗЖ;

- Вадим Павленко – депутат Київської облради від “Партії регіонів” (2010-2015);

- Ігор Лисов – член “Партії регіонів” (2007-2014), скандальний київський забудовник;

- Сергй Лагур – разом із екс-”регіоналом”, а після вбивства у ДТП людини втікачем з країни Петром Димінським був співвласником нафтопереробного комплексу (НПК) “Галичина” у Львівській області;

- Віктор Ремський – колишній “правоохоронець”, причетний до фальсифікації і вибивання “добровільних зізнань” з фігурантів “справи Павличенків”;

- Олександр Симоненко – член ОПЗЖ;

- Віктор Христоєв – колишній член “Партії регіонів”;

- Олександр Удовиченко – колишній член “Партії регіонів”;

- Ніна Уманець - після 2014 року хизувалась фото з Путіним;

- Сергій Кушнірюк– відсторонювався з поста головного тренера збірної України з гандболу через корупцію, на нього відкривали кримінальну справу”, - написав Зозуля.

Нагадаємо

17 листопада чинний міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт став новим президентом НОК України.

Результати голосування, яке відбулось під час 37-ї Генеральної асамблеї НОК України: Вадим Гутцайт набрав 83,6% голосів, Жан Беленюк - 14,97%, Ігор Малинський - 1,36%.

Також 17 на Генасамблеї було обрано нових членів НОК, зокрема ними стали народні депутати Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс, які раніше входили до нині забороненої в Україні партії “Опозиційна платформа - за життя”. Після розголосу цієї інформації у ЗМІ у НОК повідомили, що Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс покинуть склад Комітету.

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