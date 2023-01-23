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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Не уважая ислам и не подавляя террористические группировки, Швеция должна сдерживать надежды на НАТО - президент Турции

Киев • УНН

 • 988514 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, не меняя курса на проявление уважения к исламу и борьбы с террористическими группировками, Швеции не следует ожидать каких-либо хороших новостей от Турции относительно ее заявки на членство в НАТО. Об этом пишет Anadolu, передает УНН.

Не уважая ислам и не подавляя террористические группировки, Швеция должна сдерживать надежды на НАТО - президент Турции

Резкие замечания Эрдогана прозвучали после того, как Расмус Палудан, крайне правый датский политик, в субботу сжег копию Корана возле посольства Турции в Стокгольме под защитой полиции и с разрешения правительства Швеции.

Цитата

"Те, кто устроил такой позор перед нашим посольством, не должны ждать от нас какой-либо благосклонности в отношении их заявлений о членстве в НАТО", - сказал Эрдоган после заседания кабинета министров в Анкаре.

"Если вы не проявляете уважения к религиозным убеждениям Турецкой Республики или мусульман, вы не получите от нас никакой поддержки в НАТО (членстве)", - добавил он.

Эрдоган подчеркнул, что ни один человек не имеет права оскорблять веру мусульман или другие религии и убеждения.

"Негативные действия в Швеции - это оскорбление для всех, кто уважает основные права и свободы людей, особенно мусульман", - добавил он.

Дополнение

Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО в мае, отказавшись от десятилетий военного неприсоединения - решение, вызванное войной россии против Украины.

Но Турция, член НАТО, выразила возражения, обвинив две страны в терпимости и даже поддержке террористических групп.

В июне прошлого года Турция и две скандинавские страны подписали меморандум для решения проблем безопасности Анкары, проложив путь к их возможному членству в альянсе.

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