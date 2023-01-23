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Не шануючи іслам і не пригнічуючи терористичні угруповання, Швеція має стримувати надії на НАТО - президент Туреччини

Київ • УНН

 • 988514 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що, не змінюючи курсу на вияв поваги до ісламу та боротьби з терористичними угрупованнями, Швеції не слід очікувати будь-яких добрих новин від Туреччини щодо її заявки на членство в НАТО. Про це пише Anadolu, передає УНН.

Не шануючи іслам і не пригнічуючи терористичні угруповання, Швеція має стримувати надії на НАТО - президент Туреччини

Різкі зауваження Ердогана пролунали після того, як Расмус Палудан, вкрай правий датський політик, у суботу спалив копію Корану біля посольства Туреччини у Стокгольмі під захистом поліції та з дозволу уряду Швеції.

Цитата

"Ті, хто влаштував таку ганьбу перед нашим посольством, не повинні чекати від нас будь-якої прихильності щодо їхніх заяв про членство в НАТО", - сказав Ердоган після засідання кабінету міністрів в Анкарі.

"Якщо ви не проявляєте поваги до релігійних переконань Турецької Республіки або мусульман, ви не отримаєте від нас жодної підтримки в НАТО (членстві)", - додав він.

Ердоган підкреслив, що жодна людина не має права ображати віру мусульман чи інші релігії та переконання.

"Негативні дії у Швеці - це образа для всіх, хто поважає основні права та свободи людей, особливо мусульман", - додав він.

Доповнення

Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО у травні, відмовившись від десятиліть військового неприєднання - рішення, викликане війною росії проти України.

Але Туреччина, член НАТО, висловила заперечення, звинувативши дві країни у терпимості та навіть підтримці терористичних груп.

У червні минулого року Туреччина та дві скандинавські країни підписали меморандум для вирішення проблем безпеки Анкари, проклавши шлях до їхнього можливого членства в альянсі.

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