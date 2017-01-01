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12 марта, 19:49 • 74444 просмотра

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12 марта, 15:33 • 117171 просмотра

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12 марта, 14:19 • 112759 просмотра

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11 марта, 18:08 • 140370 просмотра

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11 марта, 14:39 • 144641 просмотра

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Не менее двух человек погибли при нападении на ночной клуб в Стамбуле

Не менее двух человек погибли при нападении на ночной клуб в Стамбуле

Киев • УНН

 • 8352 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Неизвестные преступники атаковали в воскресенье ночной клуб в Стамбуле. В результате нападения не менее двух человек погибли, многие получили ранения, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Клуб находится в стамбульском районе Ортакей.

Стрельбу устроили двое неизвестных в костюмах Санта-Клаусов. По данным журналистов, в развлекательном заведении находились сотни посетителей, на место инцидента прибыли машины скорой помощи и полиции. Один из стрелков все еще находится в здании клуба.

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