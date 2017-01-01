Не менее двух человек погибли при нападении на ночной клуб в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Неизвестные преступники атаковали в воскресенье ночной клуб в Стамбуле. В результате нападения не менее двух человек погибли, многие получили ранения, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Клуб находится в стамбульском районе Ортакей.
Стрельбу устроили двое неизвестных в костюмах Санта-Клаусов. По данным журналистов, в развлекательном заведении находились сотни посетителей, на место инцидента прибыли машины скорой помощи и полиции. Один из стрелков все еще находится в здании клуба.