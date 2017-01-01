Не менше двох осіб загинули при нападі на нічний клуб у Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Невідомі злочинці атакували в неділю нічний клуб у Стамбулі. В результаті нападу не менше двох людей загинули, багато хто отримав поранення, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Клуб знаходиться в стамбульському районі Ортакей.
Стрілянину влаштували двоє невідомих у костюмах Санта-Клаусів. За даними журналістів, в розважальному закладі перебували сотні відвідувачів, на місце інциденту прибули машини швидкої допомоги і поліції. Один із стрільців все ще знаходиться в будівлі клубу.