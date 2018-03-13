Не пугайте Россию: в МИД РФ прокомментировали ультиматум Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Представительница МИД РФ Мария Захарова, выступая в прямом эфире на канале "Россия 1", призвала другие государства "не пугать Россию", особенно после недавнего послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
В понедельник днем премьер Британии Тереза Мэй заявила о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и дала РФ срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, пообещав в противном случае ввести в отношении государства "более серьезные меры", чем раньше.
"Теперь, после этого вчерашнего шоу в парламенте Великобритании, всем должно быть уже понятно, что после того, о чем говорил президент (РФ Владимир Путин во время недавнего послания), никто не может выйти в парламент своей страны и сказать: я даю России 24 часа. Это что за разговор вообще? Ведь еще раз говорю - речь идет о Лондоне, который является столицей ядерной державы. Кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?" - заявила Захарова в программе "60 минут" на "Россия 1".
"Когда внешнеполитическое ведомство страны начинают возглавлять люди, которые не имеют к внешней политике никакого отношения вообще, построили всю свою карьеру на популизме ... для них нормально выйти и начать пугать. Пугать не надо", - сказала она.
Напомним, 5 марта экс-полковник запаса российского ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает в на территории королевства, отравился неизвестным веществом в городе Солсбери.