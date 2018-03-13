Не лякайте Росію: у МЗС РФ прокоментували ультиматум Британії

У понеділок вдень прем'єр Британії Тереза Мей заявила про причетність Росії до отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та дала РФ термін до вечора вівторка на надання докладних пояснень, пообіцявши в іншому випадку ввести щодо держави "більш серйозні заходи", ніж раніше.

"Тепер, після цього вчорашнього шоу в парламенті Великої Британії, всім має бути вже зрозуміло, що після того, про що говорив президент (РФ Володимир Путін під час нещодавнього послання), жодна людина не може вийти до парламенту своєї країни і сказати: я даю Росії 24 години. Це що за розмова взагалі? Адже ще раз кажу - мова йде про Лондон, який є столицею ядерної держави. Кому це вони 24 години дають? На що вони дають 24 години?" - заявила Захарова в програмі "60 хвилин" на "Росія 1".

"Коли зовнішньополітичне відомство країни починають очолювати люди, які не мають до зовнішньої політики жодного стосунку взагалі, побудували всю свою кар'єру на популізмі ... для них нормально вийти і почати лякати. Лякати не треба", - сказала вона.

Нагадаємо, 5 березня екс-полковник запасу російського ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає в на території королівства, отруївся невідомою речовиною в місті Солсбері.