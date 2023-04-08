Не только в Феодосии: звуки взрыва слышали в Севастополе, в оккупационной администрации заявили об учениях

Детали

По данным "Крым.Реалии", в Севастополе был слышен громкий взрыв, похожий на артиллерийский выстрел.

развожаев написал, что звуки взрывов связаны с учениями военных рф.

Ранее

В Феодосии во временно оккупированном Крыму были слышны звуки взрывов.