Не только в Феодосии: звуки взрыва слышали в Севастополе, в оккупационной администрации заявили об учениях
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Во временно оккупированном Крыму, по данным местных СМИ, слышали звуки взрыва в Севастополе, назначенный рф местный "глава" михаил развожаев заявили об учениях военных рф, пишет УНН.
Детали
По данным "Крым.Реалии", в Севастополе был слышен громкий взрыв, похожий на артиллерийский выстрел.
развожаев написал, что звуки взрывов связаны с учениями военных рф.
Ранее
В Феодосии во временно оккупированном Крыму были слышны звуки взрывов.