Не лише у Феодосії: звуки вибуху чули у Севастополі, в окупаційній адміністрації заявили про навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У тимчасово окупованому Криму, за даними місцевих ЗМІ, чули звуки вибуху у Севастополі, призначений рф місцевий "глава" михайло развожаєв заявили про навчання військових рф, пише УНН.
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За даними "Крим.Реалії", у Севастополі було чути гучний вибух, схожий на артилерійський постріл.
развожаєв написав, що звуки вибухів пов'язані з навчаннями військових рф.
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У Феодосії в тимчасово окупованому Криму було чутно звуки вибухів.