Не лише у Феодосії: звуки вибуху чули у Севастополі, в окупаційній адміністрації заявили про навчання

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За даними "Крим.Реалії", у Севастополі було чути гучний вибух, схожий на артилерійський постріл.

развожаєв написав, що звуки вибухів пов'язані з навчаннями військових рф.

Раніше

У Феодосії в тимчасово окупованому Криму було чутно звуки вибухів.