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В окупованій Феодосії вранці чули вибухи: російські ставленики кажуть про "збиту ракету"

В окупованій Феодосії вранці чули вибухи: російські ставленики кажуть про "збиту ракету"

Київ • УНН

 • 854700 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Феодосії в тимчасово окупованому Криму було чутно звуки вибухів, пишуть кримські телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

Радник призначеного рф "глави" Криму олег крючков стверджує, що спрацювали системи ППО.

Призначений рф "глава" Криму сергій аксьонов пише, що над Феодосією нібито збито "ракету".

Довідково

Феодосія - місто в Україні у складі Автономної Республіки Крим, розташоване в південно-східній частині Криму на березі Чорного моря на тимчасово окупованій території України.

Українські Національні Новини

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