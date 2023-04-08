В окупованій Феодосії вранці чули вибухи: російські ставленики кажуть про "збиту ракету"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Феодосії в тимчасово окупованому Криму було чутно звуки вибухів, пишуть кримські телеграм-канали, пише УНН.
Деталі
Радник призначеного рф "глави" Криму олег крючков стверджує, що спрацювали системи ППО.
Призначений рф "глава" Криму сергій аксьонов пише, що над Феодосією нібито збито "ракету".
Довідково
Феодосія - місто в Україні у складі Автономної Республіки Крим, розташоване в південно-східній частині Криму на березі Чорного моря на тимчасово окупованій території України.