В оккупированной Феодосии утром слышали взрывы: российские ставленники говорят о "сбитой ракете"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Феодосии во временно оккупированном Крыму были слышны звуки взрывов, пишут крымские телеграм-каналы, пишет УНН.
Детали
Советник назначенного рф "главы" Крыма олег крючков утверждает, что сработали системы ПВО.
Назначенный рф "глава" Крыма сергей аксенов пишет, что над Феодосией якобы сбита "ракета".
Справочно
Феодосия - город в Украине в составе Автономной Республики Крым, расположенный в юго-восточной части Крыма на берегу Чёрного моря на временно оккупированной территории Украины.