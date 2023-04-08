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Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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14 марта, 06:00 • 117754 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 132344 просмотра

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13 марта, 17:25 • 115810 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 130583 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 125257 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108978 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102735 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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В оккупированной Феодосии утром слышали взрывы: российские ставленники говорят о "сбитой ракете"

В оккупированной Феодосии утром слышали взрывы: российские ставленники говорят о "сбитой ракете"

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Феодосии во временно оккупированном Крыму были слышны звуки взрывов, пишут крымские телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

Советник назначенного рф "главы" Крыма олег крючков утверждает, что сработали системы ПВО.

Назначенный рф "глава" Крыма сергей аксенов пишет, что над Феодосией якобы сбита "ракета".

Справочно

Феодосия - город в Украине в составе Автономной Республики Крым, расположенный в юго-восточной части Крыма на берегу Чёрного моря на временно оккупированной территории Украины.

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