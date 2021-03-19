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Не хотел занимать деньги: в Одесской области мужчина молотком убил пенсионера

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. В Одесской области жестоко убили 81-летнего пенсионера в его собственном доме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Детали

В Подольском районе Одесской области полиция обнаружила тело 81-летнего пострадавшего с травмами головы в его собственном доме. Соседи забеспокоились, что дедушка второй день подряд не выходит на улицу. По заключению эксперта, смерть пострадавшего наступила в результате множественных открытых переломов костей свода черепа.

Под подозрение попал 28-летний односельчанин погибшего. На допросе он сообщил, что умерший отказался одолжить ему деньги, за что и поплатился. Он пришел домой к пенсионеру и молотком, который принес с собой, нанес дедушке около десяти ударов по голове. Орудие убийства злоумышленник выбросил в печь, откуда его в обгоревшей виде изъяли криминалисты.

Цитата

“Следователи сообщили мужу о подозрении в умышленном убийстве, а суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-психиатрическая, которая установит вменяемость подозреваемого. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы”, — сообщил начальник Подольского районного управления полиции Александр Ноздратенко.

Напомним

Психически больная женщина из Винницкой области убила малолетнего сына. Ребенок претерпел значительные травмы головы, после чего сразу умер.

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