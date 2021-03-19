Не хотів позичати гроші: на Одещині чоловік молотком вбив пенсіонера

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У Подільському районі Одещини поліція виявила тіло 81-річного потерпілого з травмами голови в його власному будинку. Сусіди занепокоїлись, що дідусь другий день поспіль не виходить на вулицю. За висновком експерта, смерть постраждалого настала в результаті множинних відкритих переломів кісток склепіння черепа.

Під підозру потрапив 28-річний односелець загиблого. На допиті чоловік повідомив, що померлий відмовився позичити йому гроші, за що і поплатився. Він прийшов додому до пенсіонера і молотком, який приніс із собою, завдав дідусеві близько десяти ударів по голові. Знаряддя вбивства зловмисник викинув у піч, звідки його в обгорілому вигляді вилучили криміналісти.

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“Слідчі повідомили чоловіку про підозру в умисному вбивстві, а суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. В рамках досудового розслідування призначено ряд експертиз, серед яких судово-психіатрична, що встановить осудність підозрюваного. За вчинене йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі”, — повідомив начальник Подільського районного управління поліції Олександр Ноздратенко.

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