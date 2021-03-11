Вбила маленького сина: на Вінниччині жінку відправили на примусове лікування в психлікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Жінка, яка вбила малолітню дитину, проходитиме лікування у психіатричній лікарні з суворим режимом нагляду. Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної прокуратури, передає УНН.
Цитата
“За процесуального керівництва ювенальних прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Вінницької обласної прокуратури Теплицьким районним судом ухвалено рішення про застосування примусових заходів медичного характеру до мешканки с. Соболівка Теплицького району, яка обвинувачується в умисному вбивстві дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України)”, — повідомлено на платформі установи.
Деталі
Психічно хвора жінка з Вінницької області вбила малолітнього сина. Дитина зазнала значних травм голови, після чого відразу померла.
За словами пресслужби прокуратури, обвинувачена перебуває у стані неосудності, тому примусово буде лікуватися у психіатричній лікарні з суворим режимом нагляду.
Нагадаємо
На Полтавщині жінці повідомлено про підозру у замаху на вбивство 5-місячного сина.