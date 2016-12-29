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НБУ: удешевление гривни не связано с национализацией ПриватБанка

НБУ: удешевление гривни не связано с национализацией ПриватБанка

Киев • УНН

 • 8901 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Девальвация гривни не связана с национализацией ПриватБанка. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя Национального банка Украины Олега Чурия относительно ситуации на валютном рынке, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Девальвационное давление на курс гривны на этой неделе не связано с переходом ПАО КБ" ПРИВАТБАНК "в государственную собственность. Утверждение, что отток депозитов из банка провоцирует усиленный спрос на валютном рынке, не соответствует действительности ", - говорится в комментарии.

Так, в НБУ отметили, что на межбанковском валютном рынке продолжает наблюдаться временный избыточный спрос на иностранную валюту.

В Нацбанке пояснили, что предложение валюты сдерживает наличие гривневой ликвидности и, соответственно, отсутствие необходимости продавать валютную выручку у компаний-экспортеров, которые в течение прошлой и текущей недели получили возмещение НДС на сумму 12,5 млрд. грн.

С другой стороны, говорится в комментарии НБУ, существенно вырос спрос на иностранную валюту со стороны участников рынка, вызванный необходимостью компаний делать платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года.

При этом отмечается, что приток средств населения в другие банки вдвое превысил отток депозитов физических лиц с ПриватБанка с 19 декабря. Период их оттока из банка был непродолжительный - всего три дня, и после этого возвращение средств населения в финучреждения возобновилось. В то же время отток депозитов юридических лиц с ПриватБанка был компенсирован притоком на счета юрлиц в других банках средств по возмещению НДС.

Также сообщается, что на наличном валютном рынке продаж валюты населением продолжает превышать ее покупку. В декабре за неполный месяц чистая покупка валюты банками у населения составляет 34 млн долл. США.

Кроме того, поддержка ликвидности объемом 25 млрд грн, которую Национальный банк предоставил на прошлой неделе ПриватБанку, была частично направлена ​​на покрытие оттоков по депозитам, а также - на выполнение банком норматива обязательного резервирования, которое банк не выполнял почти год до перехода в государственную собственность.

В НБУ отметили, что в целом фундаментальных предпосылок для колебаний курса гривны пока нет - рыночные факторы пока являются благоприятными для валютного рынка. Продолжает поступать выручка от экспорта зерновых, а также сохраняется благоприятная для украинских экспортеров конъюнктура на мировом рынке черных металлов и железной руды.

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