НБУ: здешевлення гривні не пов’язане з націоналізацією ПриватБанку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Девальвація гривні не пов’язана з націоналізацією ПриватБанку. Про це йдеться в коментарі заступника голови Національного банку України Олега Чурія щодо ситуації на валютному ринку, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
“Девальваційний тиск на курс гривні цього тижня не пов’язаний з переходом ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК“ у державну власність. Твердження, що відток депозитів з банку провокує посилений попит на валютному ринку, не відповідає дійсності”, — йдеться у коментарі.
Так, у НБУ зазначили, що на міжбанківському валютному ринку продовжує спостерігатися тимчасовий надлишковий попит на іноземну валюту.
У Нацбанку пояснили, що пропозицію валюти стримує наявність гривневої ліквідності і, відповідно, відсутність потреби продавати валютну виручку у компаній-експортерів, які протягом минулого та поточного тижня отримали відшкодування ПДВ на суму 12,5 млрд грн.
З іншого боку, йдеться у коментарі НБУ, суттєво зріс попит на іноземну валюту зі сторони учасників ринку, викликаний необхідністю компаній робити платежі за кредитами в іноземній валюті наприкінці року.
При цьому зазначається, що притік коштів населення в інші банки вдвічі перевищив відтік депозитів фізичних осіб з ПриватБанку з 19 грудня. Період їх відтоку з банку був нетривалий — лише три дні, і після цього повернення коштів населення до фіну станови відновилося. Водночас відтік депозитів юридичних осіб з ПриватБанку був компенсований притоком на рахунки юросіб в інших банках коштів за відшкодування ПДВ.
Також повідомляється, що на готівковому валютному ринку продаж валюти населення продовжує перевищувати її купівлю. У грудні за неповний місяць чиста купівля валюти банками у населення становить 34 млн дол. США.
Окрім того, підтримка ліквідності обсягом 25 млрд грн, яку Національний банк надав протягом минулого тижня ПриватБанку, була лише частково спрямована на покриття відтоків за депозитами, а також — на виконанння банком нормативу обов’язкового резервування, який банк не виконував майже рік до переходу в державну власність.
У НБУ наголосили, що загалом фундаментальних передумов для коливань курсу гривні наразі немає — ринкові фактори наразі є сприятливими для валютного ринку. Продовжує надходити виручка від експорту зернових, а також зберігається сприятлива для українських експортерів кон’юнктура на світовому ринку чорних металів та залізної руди.