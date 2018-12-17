НБУ ввел дополнительное основание для проведения инспекционных проверок

"Национальный банк для усиления защиты вкладчиков и кредиторов банков ввел дополнительное основание для проведения внеплановой инспекционной проверки. В частности, Национальный банк имеет право принять решение о проведении внепланового инспектирования в случае необходимости проверки выполнения банком установленных регулятором требований и/или ограничений", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что кроме того, НБУ определил возможность приглашения представителей объекта проверки на заседание Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем при рассмотрении результатов инспекционной проверки. Его могут пригласить по предложению Национального банка или по ходатайству самого объекта проверки.

Изменения внесены в Положение об организации и проведении инспекционных проверок, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 12 декабря 2018 № 136, которое вступает в силу с 15 декабря 2018 года.

Напомним, Национальный банк Украины на 17 декабря 2018 установил официальный курс банковских металлов.



