НБУ запровадив додаткову підставу для проведення інспекційних перевірок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Національний банк України для посилення захисту вкладників і кредиторів банків запровадив додаткову підставу для проведення позапланової інспекційної перевірки. Про це передає УНН з посиланням на сайт НБУ.
"Національний банк для посилення захисту вкладників і кредиторів банків запровадив додаткову підставу для проведення позапланової інспекційної перевірки. Зокрема, Національний банк матиме право прийняти рішення про проведення позапланового інспектування у разі необхідності перевірки виконання банком встановлених регулятором вимог та/або обмежень", - йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що крім того, НБУ визначив можливість запрошення представників об’єкта перевірки на засідання Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем під час розгляду результатів інспекційної перевірки. Його можуть запросити за пропозицією Національного банку або за клопотанням самого об’єкта перевірки.
Зміни внесені до Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 2018 року № 136, яка набирає чинності з 15 грудня 2018 року.
Нагадаємо, Національний банк України на 17 грудня 2018 року встановив офіційний курс банківських металів.