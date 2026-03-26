НБУ взялся за дело Monobank после разглашения данных клиентки - Пышный сообщил, когда будет результат

Нацбанк начал проверку всех документов, которые получил от финтеха Monobank, по кейсу с разглашением частных данных клиентки финансового учреждения. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время своего выступления в парламенте 26 марта, передает УНН.

Детали

Речь идет о том, что 9 марта соучредитель финтеха monobank опубликовал на личной странице в соцсети Threads сообщение. Оно было посвящено ситуации, которая произошла с одной из клиенток "Монобанка". Девушка прошла верификацию на фоне флага, похожего на российский, после чего в решении ее проблемы оператор отказал. Олег Гороховский посвятил этому сообщение. Проиллюстрировал фотографией клиентки, которую она сделала для верификации.

Накануне, 25 марта, парламент по инициативе нардепа от "ЕС" Алексея Гончаренко решил вызвать Андрея Пышного, чтобы тот разъяснил инцидент с Monobank.

Глава Нацбанка пояснил: именно в этот момент происходит анализ того большого пакета документов, которые национальный финансовый регулятор получил от Monobank в ответ на запрос.

Некоторое время банк готовил соответствующие материалы, дал ответ на запрос и предоставил огромное количество документов, ведь регуляторное действие, надзорное действие требует очень предметного исследования - сказал Пышный.

Кроме того, во внимание приняли также недавнюю экспертизу, которую провели по инициативе "Монобанка". По словам Пышного, она подтвердила, что флаг, на фоне которого клиентка делала фото для подтверждения личности - российский.

Мы приняли во внимание важную информацию о том, что государственная экспертиза подтвердила тот факт, что речь идет, все же, о флаге российской федерации. Эти вещи будут исследоваться. Сейчас просто приняли этот факт во внимание - уточнил он.

Отметим, что адвокат и партнер VB Partners Денис Шкаровский, представляющий интересы Универсал Банка, на базе которого работает Monobank, тоже подтвердил тот факт, что экспертиза состоялась, а ее результатом стало соответствующее заключение.

Что будет делать НБУ и каких результатов ждать от него

Пышный пояснил: когда в НБУ изучат все полученные материалы, в итоге сформируют справку, в которой будет официальное отношение регулятора к инциденту - так называемое "суждение".

Далее в процессе административного производства, в соответствии со всеми необходимыми регламентами и процедурами, Коллегия в Нацбанке рассмотрит этот инцидент и примет соответствующее решение.

На эту процедуру по регламенту Нацбанк имеет шесть месяцев времени.

Сразу, после того, как Национальный банк примет соответствующие решения, как-то с определенным законодательством, мы безусловно сообщим и общественной, и народных депутатов все заинтересованные стороны относительно принятых решений - пообещал Андрей Пышный.

Он сразу предупредил парламентариев о том, что это – вся информация, которую он может озвучивать в целом. Ведь само расследование касается вопроса банковской тайны и связано с чувствительными и конфиденциальными данными.

"Дело Гороховского и Monobank": что еще сказал глава НБУ

Андрей Пышный называет ряд сообщений Олега Гороховского, посвященного ситуации с клиенткой, эмоциональной реакцией на флаг государства-агрессора.

Мы были свидетелями довольно эмоциональной, даже слишком, наверное, эмоциональной реакции на российский триколор. Я убежден, что в этом зале нет ни одного человека, который бы не поддержал негативную реакцию на российский флаг - сказал глава НБУ.

В то же время Пышный признал: любая негативная реакция, даже на российский триколор, должна быть в рамках действующего законодательства.

И именно этот вопрос исследует Национальный банк. Защита банковской тайны гарантируется законодательством, и банки являются гарантами ее сохранения - акцентировал он.

Почему Пышный натолкнулся в Раде на критику нардепов

Отметим, что уравновешенную позицию Андрея Пышного раскритиковал парламентарий Максим Бужанский.

У него (главы НБУ, – ред.) безусловно есть собственная позиция, позиция Национального банка. Но, когда личные данные клиента банка оказываются в публичном пространстве, и что-то нужно еще выяснять в течение полугода, чтобы узнать, что была нарушена процедура или нет. Мне кажется, нам всем вместе нужно будет поработать над усилением банковской тайны, над усилением защиты персональных данных, над усилением реестров - сказал Бужанский.

Он напомнил, что осовременивание процедуры защиты персональных данных и ее соблюдение – одно из ключевых требований к Украине на пути в ЕС.

Бужанский акцентировал: этому аспекту даже посвятили законопроект №10242 (это - "Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах, и усиления уголовной ответственности во время действия военного положения за уголовные правонарушения в сфере использования информационно-коммуникационных систем", внесенный в парламент еще в ноябре 2023 года).

Документ приняли в первом чтении, но провалили во втором.

Скандал вокруг "Монобанка" и Олега Гороховского: что нужно знать

9 марта соучредитель Monobank обнародовал на своей странице в соцсети Threads сообщение о ситуации, произошедшей с одной из клиенток банка.

Девушке, выехавшей в Словению, заблокировали банковскую карту. Она обратилась в поддержку банка, где ей сказали пройти видеоверификацию. Снимок клиентка сделала на фоне стены, где висел стяг, напоминавший российский триколор. Оператору службы поддержки этот факт показался достаточным, чтобы отказать девушке в обслуживании.

Сообщение Гороховский проиллюстрировал фотографией клиентки, которую она сделала для верификации, и раскритиковал украинку не только за якобы приверженность к россии, но и за внешность.

Обратилась клиентка на видеоверификацию с вопросом, чего заблокировали ее счет. Сказали, что из-за того, что голова немытая - написал Гороховский.

На него отреагировала сама клиентка "Монобанка". Украинка возмутилась разглашением своих персональных данных; пояснила, что на стене висел стяг Словении, а не россии; а также отметила, что ее отчим - военнослужащий ВСУ и к государству-агрессору ни она, ни ее родные не имеют никакого отношения.

Этот человек, не разобравшись в ситуации, позволил себе выставить меня на всеобщее обозрение. Я ни в коем случае не поддерживаю страну-агрессора. У меня воюет вся семья. Я родилась в Украине и люблю ее - написала клиентка банка.

После этого на "Монобанк" и Гороховского лично обрушился шквал критики от украинцев. Люди упрекали соучредителя финтеха раскрытием банковской тайны, нарушением правил банковского обслуживания и хейтом за внешность.

Особенно жестко высказался на эту тему нардеп Алексей Гончаренко, который позже инициирует вызов главы Нацбанка в парламент, чтобы тот дал объяснения по "делу Гороховского".

По Гороховскому и публикации фотографии девушки. Появились банкиры, которые имели в одном месте банковскую тайну, и уважение к людям, и к государству. Я очень советую господину Гороховскому публично извиниться и вернуть коммуникации банка к сбору лимонов. Нацполиция и НБУ должны отреагировать немедленно на эту ситуацию. Если нет - будем задействовать депутатские полномочия, которые у меня есть - написал нардеп в своем Telegram-канале.

Гороховский, в свою очередь, был непоколебим в своих убеждениях. В новом сообщении финансист отметил:

Вижу сообщения некоторых "обеспокоенных" граждан относительно защиты персональных данных на фото с флагом. Отвечаю: у сторонников "русского мира" в Украине не будет никакой защиты персональных данных. После 12 лет войны мы не можем гарантировать никакой защиты данных коллаборационистам. Любите россию - обходите нас десятой дорогой - говорится в сообщении.

Отметим, что после этого украинцы действительно начали отказываться от обслуживания в "Монобанке". Некоторые делали это из идейных убеждений, но большинство были обеспокоены безопасностью собственных персональных данных.

