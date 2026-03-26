НБУ взявся за справу Monobank після розголосу даних клієнтки - Пишний повідомив, коли буде результат

$43.870.0550.850.04
ukenru
Ексклюзив
12:59 • 2274 перегляди
Як війна на Близькому Сході наповнює бюджет кремля
09:53 • 12363 перегляди
Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід - WP
25 березня, 18:28 • 30381 перегляди
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Ексклюзив
25 березня, 16:27 • 53878 перегляди
Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри
25 березня, 13:57 • 89652 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 94060 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
25 березня, 10:45 • 64127 перегляди
Подорож на вихідні - цікаві місця в ОдесіPhoto
25 березня, 09:00 • 64835 перегляди
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Ексклюзив
24 березня, 18:26 • 77596 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
24 березня, 17:38 • 63516 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3.4м/с
41%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Мир в Європі вимагає справедливості": в МЗС привітали приєднання ЄС до засновників спецтрибуналу щодо агресії рф проти України26 березня, 04:02 • 16385 перегляди
Масове зникнення неповнолітніх дівчат у Криму: ЦНС фіксує нові випадки26 березня, 05:15 • 11518 перегляди
Удар БПЛА рф по центру Дніпра 26 березня - пошкоджені 7 багатоповерхівок та гімназіяPhoto10:49 • 8746 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto11:31 • 15800 перегляди
Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте12:14 • 6982 перегляди
Публікації
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти13:18 • 1732 перегляди
Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте12:14 • 7118 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto11:31 • 15877 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"25 березня, 13:57 • 89653 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 94061 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дмитро Михайленко
Олег Крот
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Пакистан
Реклама
УНН Lite
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto11:31 • 15877 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 33344 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 69703 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 45249 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 74386 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Гриби

НБУ взявся за справу Monobank після розголосу даних клієнтки - Пишний повідомив, коли буде результат

Київ • УНН

 • 1878 перегляди

Андрій Пишний повідомив про аналіз документів фінтеху щодо інциденту з фото клієнтки. Нацбанк має шість місяців для ухвалення офіційного рішення.

НБУ взявся за справу Monobank після розголосу даних клієнтки - Пишний повідомив, коли буде результат

Нацбанк розпочав перевірку усіх документів, які отримав від фінтеху Monobank, щодо кейсу з розголошенням приватних даних клієнтки фінансової установи. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час свого виступу у парламенті 26 березня, передає УНН.

Деталі

Йдеться про те, що 9 березня співзасновник фінтеху monobank опублікував на особистій сторінці у соцмережі Threads допис. Він був присвячений ситуації, яка сталася з однією із клієнток "Монобанку". Дівчина пройшла верифікацію на фоні прапора, що схожий на російський, після чого у розв'язанні її проблеми оператор відмовив. Олег Гороховський присвятив цьому допис. Проілюстрував фотографією клієнтки, яку вона зробила для верифікації.

Напередодні, 25 березня, парламент з ініціативи нардепа від "ЄС" Олексій Гончаренка вирішив викликати Андрія Пишного, щоб той розтлумачив інцидент із Monobank.

Голова Нацбанку пояснив: саме в цей момент відбувається аналіз того великого пакета документів, які національний фінансовий регулятор отримав від Monobank у відповідь на запит.

Певний час банк готував відповідні матеріали, надав відповідь на запит і надав величезну кількість документів, адже регуляторна дія, наглядова дія потребує дуже предметного дослідження

 - сказав Пишний.

Крім того, до уваги взяли також нещодавню експертизу, яку провели за ініціативи "Монобанку". За словами Пишного, вона підтвердила, що прапор, на фоні якого клієнтка робила фото для підтвердження особи - російський.

Ми взяли до уваги важливу інформацію  про те, що державна експертиза підтвердила той факт, що мова йде, все ж таки, про прапор російської федерації. Ці речі будуть досліджуватися. Наразі просто взяли цей факт до уваги

 - уточнив він.

Зауважимо, що адвокат і партнер VB Partners Денис Шкаровський, який представляє інтереси Універсал Банку, на базі якого працює Monobank, теж підтвердив той факт, що експертиза відбулася, а її результатом став відповідний висновок.

Що робитиме НБУ та на які результати чекати від нього

Пишний пояснив: коли у НБУ вивчать усі отримані матеріали, у підсумку сформують довідку, в якій буде офіційне ставлення регулятора до інциденту - так зване "судження".

Далі в процесі адміністративного провадження, відповідно до усіх необхідних регламентів і процедур, Колегія у Нацбанку розгляне цей інцидент й ухвалить відповідне рішення.

На цю процедуру за регламентом Нацбанк має шість місяців часу.

Одразу, після того, як Національний банк ухвалить відповідні рішення, якось із визначеним законодавством, ми безумовно повідомимо і громадській, і народних депутатів усі зацікавлені сторони щодо ухвалених рішень

- пообіцяв Андрій Пишний.

Він одразу попередив парламентарів про те, що це – уся інформація, яку він може озвучувати на загал. Адже саме розслідування стосується питання банківської таємниці й пов'язане з чутливими та конфіденційними даними.

"Справа Гороховського та Monobank": що ще сказав голова НБУ

Андрій Пишний називає низку дописів Олега Гороховського, присвяченого ситуації з клієнткою,  емоційною реакцією на прапор держави-агресорки. 

Ми були свідками доволі емоційної, навіть занадто, напевно, емоційної реакції на російський триколор. Я переконаний, що в цій залі немає одної людини, яка б не підтримала негативну реакцію на російський прапор

- сказав голова НБУ.

Водночас Пишний визнав: будь-яка негативна реакція, навіть на російський триколор, повинна бути в межах чинного законодавства.

І саме це питання досліджує Національний банк. Захист банківської таємниці гарантується законодавством, і банки є гарантами його збереження

- закцентував він.

Чому Пишний наразився у Раді на критику нардепів 

Зауважимо, що врівноважену позицію Андрія Пишного розкритикував парламентар Максим Бужанський.

У нього (голови НБУ, – ред.) безумовно є власна позиція, позиція Національного банку. Але, коли особисті дані клієнта банку опиняються в публічному просторі, і щось потрібно ще з'ясовувати протягом половини року, щоб дізнатися, що була порушена процедура чи ні. Мені здається, нам всім разом потрібно буде попрацювати над посиленням банківської таємниці, над посиленням захисту персональних даних, над посиленням реєстрів

- сказав Бужанський.

Він нагадав, що осучаснення процедури захисту персональних даних та її дотримання – одна із ключових вимог до України на шляху до ЄС.

Бужанський закцентував: цьому аспекту навіть присвятили законопроєкт №10242 (це - "Проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що обробляється в публічних електронних реєстрах, та посилення кримінальної відповідальності під час дії воєнного стану за кримінальні правопорушення у сфері використання інформаційно-комунікаційних систем", внесений до парламенту ще у листопаді 2023 року).

Документ прийняли у першому читанні, але провалили у другому.

Скандал навколо "Монобанку" та Олега Гороховського: що потрібно знати

9 березня співзасновник Monobank оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі Threads допис про ситуацію, що трапилася з однією з клієнток банку.

Дівчині, яка виїхала до Словенії, заблокували банківську картку. Вона звернулася до підтримки банку, де їй сказали пройти відеоверифікацію. Знімок клієнтка зробила на фоні стіни, де висів стяг, що нагадував російський триколор. Операторові служби підтримки цей факт здався достатній, щоб відмовити дівчині в обслуговуванні.

Допис Гороховський проілюстрував фотографією клієнтки, яку вона зробила для верифікації, та розкритикував українку не лише за нібито прихильність до росії, але й за зовнішність.

Звернулася клієнтка на відеоверифікацію з питанням, чого заблокували її рахунок. Сказали, що через те, що голова немита

- написав Гороховський.

На нього відреагувала сама клієнтка "Монобанку". Українка обурилася розголошенням своїх персональних даних; пояснила, що на стіни висів стяг Словенії, а не росії; а також зазначила, що її вітчим - військовослужбовець ЗСУ й до держави-агресора ні вона, ні її рідні не мають жодного стосунку.

Ця людина, не розібравшись в ситуації, дозволила собі виставити мене на загальний огляд. Я в жодному разі не підтримую країну-агресорку. В мене воює вся сім’я. Я народилась в Україні і люблю її

- написала клієнтка банку.

Після цього на "Монобанк" та Гороховського особисто звалився шквал критики від українців. Люди дорікали співзасновнику фінтеху розкриттям банківської таємниці, порушенням правил банківського обслуговування та хейтом за зовнішність.

Особливо жорстко висловився на цю тему нардеп Олексій Гончаренко, який пізніше ініціює виклик голови Нацбанку до парламенту, щоб той дав пояснення у "справі Гороховського".

По Гороховському і публікації фотографії дівчини. З'явились банкіри, які мали в одному місці банківську таємницю, і повагу до людей, і до держави. Я дуже раджу пану Гороховському публічно вибачитись і повернути комунікації банку до збирання лимонів. Нацполіція та НБУ мають відреагувати негайно на цю ситуацію. Якщо ні - будем задіювати депутатські повноваження, які у мене є

- написав нардеп у своєму Telegram-каналі.

Гороховський, своєю чергою, був непохитним у своїх переконаннях. У новому дописі фінансист зазначив:

Бачу дописи деяких "стурбованих" громадян щодо захисту персональних даних на фото з прапором. Відповідаю: у прихильників "русского міра" в Україні не буде жодного захисту персональних даних. Після 12 років війни ми не можемо гарантувати жодного захисту даних колаборантам. Любите росію - обходьте нас десятою дорогою

- йдеться в дописі.

Зауважимо, що після цього українці дійсно почали відмовлятися від обслуговування в "Монобанку". Дехто робив це з ідейних переконань, але більшість були стурбовані безпекою власних персональних даних.

Висновки зроблено, хто розчарувався - вибачте: Гороховський відреагував на скандал із верифікацією клієнтки та "триколором"11.03.26, 23:00 • 5763 перегляди

Олександра Василенко

СуспільствоЕкономікаФінанси
Банківська картка
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Олексій Гончаренко
Національний банк України
Словенія
Андрій Пишний