НБУ взявся за справу Monobank після розголосу даних клієнтки - Пишний повідомив, коли буде результат

Нацбанк розпочав перевірку усіх документів, які отримав від фінтеху Monobank, щодо кейсу з розголошенням приватних даних клієнтки фінансової установи. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час свого виступу у парламенті 26 березня, передає УНН.

Деталі

Йдеться про те, що 9 березня співзасновник фінтеху monobank опублікував на особистій сторінці у соцмережі Threads допис. Він був присвячений ситуації, яка сталася з однією із клієнток "Монобанку". Дівчина пройшла верифікацію на фоні прапора, що схожий на російський, після чого у розв'язанні її проблеми оператор відмовив. Олег Гороховський присвятив цьому допис. Проілюстрував фотографією клієнтки, яку вона зробила для верифікації.

Напередодні, 25 березня, парламент з ініціативи нардепа від "ЄС" Олексій Гончаренка вирішив викликати Андрія Пишного, щоб той розтлумачив інцидент із Monobank.

Голова Нацбанку пояснив: саме в цей момент відбувається аналіз того великого пакета документів, які національний фінансовий регулятор отримав від Monobank у відповідь на запит.

Певний час банк готував відповідні матеріали, надав відповідь на запит і надав величезну кількість документів, адже регуляторна дія, наглядова дія потребує дуже предметного дослідження - сказав Пишний.

Крім того, до уваги взяли також нещодавню експертизу, яку провели за ініціативи "Монобанку". За словами Пишного, вона підтвердила, що прапор, на фоні якого клієнтка робила фото для підтвердження особи - російський.

Ми взяли до уваги важливу інформацію про те, що державна експертиза підтвердила той факт, що мова йде, все ж таки, про прапор російської федерації. Ці речі будуть досліджуватися. Наразі просто взяли цей факт до уваги - уточнив він.

Зауважимо, що адвокат і партнер VB Partners Денис Шкаровський, який представляє інтереси Універсал Банку, на базі якого працює Monobank, теж підтвердив той факт, що експертиза відбулася, а її результатом став відповідний висновок.

Що робитиме НБУ та на які результати чекати від нього

Пишний пояснив: коли у НБУ вивчать усі отримані матеріали, у підсумку сформують довідку, в якій буде офіційне ставлення регулятора до інциденту - так зване "судження".

Далі в процесі адміністративного провадження, відповідно до усіх необхідних регламентів і процедур, Колегія у Нацбанку розгляне цей інцидент й ухвалить відповідне рішення.

На цю процедуру за регламентом Нацбанк має шість місяців часу.

Одразу, після того, як Національний банк ухвалить відповідні рішення, якось із визначеним законодавством, ми безумовно повідомимо і громадській, і народних депутатів усі зацікавлені сторони щодо ухвалених рішень - пообіцяв Андрій Пишний.

Він одразу попередив парламентарів про те, що це – уся інформація, яку він може озвучувати на загал. Адже саме розслідування стосується питання банківської таємниці й пов'язане з чутливими та конфіденційними даними.

"Справа Гороховського та Monobank": що ще сказав голова НБУ

Андрій Пишний називає низку дописів Олега Гороховського, присвяченого ситуації з клієнткою, емоційною реакцією на прапор держави-агресорки.

Ми були свідками доволі емоційної, навіть занадто, напевно, емоційної реакції на російський триколор. Я переконаний, що в цій залі немає одної людини, яка б не підтримала негативну реакцію на російський прапор - сказав голова НБУ.

Водночас Пишний визнав: будь-яка негативна реакція, навіть на російський триколор, повинна бути в межах чинного законодавства.

І саме це питання досліджує Національний банк. Захист банківської таємниці гарантується законодавством, і банки є гарантами його збереження - закцентував він.

Чому Пишний наразився у Раді на критику нардепів

Зауважимо, що врівноважену позицію Андрія Пишного розкритикував парламентар Максим Бужанський.

У нього (голови НБУ, – ред.) безумовно є власна позиція, позиція Національного банку. Але, коли особисті дані клієнта банку опиняються в публічному просторі, і щось потрібно ще з'ясовувати протягом половини року, щоб дізнатися, що була порушена процедура чи ні. Мені здається, нам всім разом потрібно буде попрацювати над посиленням банківської таємниці, над посиленням захисту персональних даних, над посиленням реєстрів - сказав Бужанський.

Він нагадав, що осучаснення процедури захисту персональних даних та її дотримання – одна із ключових вимог до України на шляху до ЄС.

Бужанський закцентував: цьому аспекту навіть присвятили законопроєкт №10242 (це - "Проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що обробляється в публічних електронних реєстрах, та посилення кримінальної відповідальності під час дії воєнного стану за кримінальні правопорушення у сфері використання інформаційно-комунікаційних систем", внесений до парламенту ще у листопаді 2023 року).

Документ прийняли у першому читанні, але провалили у другому.

Скандал навколо "Монобанку" та Олега Гороховського: що потрібно знати

9 березня співзасновник Monobank оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі Threads допис про ситуацію, що трапилася з однією з клієнток банку.

Дівчині, яка виїхала до Словенії, заблокували банківську картку. Вона звернулася до підтримки банку, де їй сказали пройти відеоверифікацію. Знімок клієнтка зробила на фоні стіни, де висів стяг, що нагадував російський триколор. Операторові служби підтримки цей факт здався достатній, щоб відмовити дівчині в обслуговуванні.

Допис Гороховський проілюстрував фотографією клієнтки, яку вона зробила для верифікації, та розкритикував українку не лише за нібито прихильність до росії, але й за зовнішність.

Звернулася клієнтка на відеоверифікацію з питанням, чого заблокували її рахунок. Сказали, що через те, що голова немита - написав Гороховський.

На нього відреагувала сама клієнтка "Монобанку". Українка обурилася розголошенням своїх персональних даних; пояснила, що на стіни висів стяг Словенії, а не росії; а також зазначила, що її вітчим - військовослужбовець ЗСУ й до держави-агресора ні вона, ні її рідні не мають жодного стосунку.

Ця людина, не розібравшись в ситуації, дозволила собі виставити мене на загальний огляд. Я в жодному разі не підтримую країну-агресорку. В мене воює вся сім’я. Я народилась в Україні і люблю її - написала клієнтка банку.

Після цього на "Монобанк" та Гороховського особисто звалився шквал критики від українців. Люди дорікали співзасновнику фінтеху розкриттям банківської таємниці, порушенням правил банківського обслуговування та хейтом за зовнішність.

Особливо жорстко висловився на цю тему нардеп Олексій Гончаренко, який пізніше ініціює виклик голови Нацбанку до парламенту, щоб той дав пояснення у "справі Гороховського".

По Гороховському і публікації фотографії дівчини. З'явились банкіри, які мали в одному місці банківську таємницю, і повагу до людей, і до держави. Я дуже раджу пану Гороховському публічно вибачитись і повернути комунікації банку до збирання лимонів. Нацполіція та НБУ мають відреагувати негайно на цю ситуацію. Якщо ні - будем задіювати депутатські повноваження, які у мене є - написав нардеп у своєму Telegram-каналі.

Гороховський, своєю чергою, був непохитним у своїх переконаннях. У новому дописі фінансист зазначив:

Бачу дописи деяких "стурбованих" громадян щодо захисту персональних даних на фото з прапором. Відповідаю: у прихильників "русского міра" в Україні не буде жодного захисту персональних даних. Після 12 років війни ми не можемо гарантувати жодного захисту даних колаборантам. Любите росію - обходьте нас десятою дорогою - йдеться в дописі.

Зауважимо, що після цього українці дійсно почали відмовлятися від обслуговування в "Монобанку". Дехто робив це з ідейних переконань, але більшість були стурбовані безпекою власних персональних даних.

