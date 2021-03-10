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НБУ возобновил покупку валюты на межбанке

НБУ возобновил покупку валюты на межбанке

Киев  •  УНН

 • 13837 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. На межбанковском валютном рынке интервенции Национального банка Украины по покупке валюты за неделю составили 20 млн долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на личный экспертный комментарий главы Совета НБУ Богдана Данилишина в Facebook.

Цитата:

"Интервенции НБУ по покупке иностранной валюты составили за неделю 20 млн. долларов США, с начала года - 240 млн. долларов США", - сообщил Данилишин.

Детали

Согласно данным НБУ, выход на межбанк произошел после двухнедельного перерыва. При этом интервенций по продаже валюты не было с начала января.

При этом, по словам Данилишина, на межбанковском валютном рынке в целом продолжало наблюдаться близкое к равновесному соотношение спроса и предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков, что обусловило укрепление курса гривны к доллару США на 0,9% за неделю.

Объем международных резервов НБУ на 5 марта составил 28,3 млрд долларов США, средства правительства в иностранной валюте - 1,4 млрд долларов США.

Дополнение

По данным НБУ, международные резервы Украины составляли 28,5 млрд долл. США по итогам февраля, уменьшившись за месяц на 1%.

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