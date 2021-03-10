НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку

Цитата:

"Інтервенції НБУ з купівлі іноземної валюти становили за тиждень 20 млн. доларів США, з початку року – 240 млн. доларів США", - повідомив Данилишин.

Деталі

Згідно з даними НБУ, вихід на міжбанк відбувся після двотижневої перерви. При цьому інтервенцій з продажу валюти не було з початку січня.

При цьому, зі слів Данилишина, на міжбанківському валютному ринку загалом продовжувало спостерігатися близьке до рівноважного співвідношення попиту та пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків, що обумовило укріплення курсу гривні до долару США на 0,9% за тиждень.

Обсяг міжнародних резервів НБУ на 5 березня становив 28,3 млрд доларів США, кошти уряду в іноземній валюті – 1,4 млрд доларів США.

Доповнення

За даними НБУ, міжнародні резерви України становили 28,5 млрд дол. США за підсумками лютого, зменшившись за місяць на 1%.